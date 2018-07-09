Мешканець Києва вирощував коноплі в квартирі (фото)

Поліцейські помітили незаконну рослину на балконі багатоповерхівки

У Подільському районі Києва на балконі місцевого мешканця багатоповерхового будинку співробітники поліції помітили горщики з рослинами конопель. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

На вулиці Наталії Ужвій правоохоронці звернули увагу на балкон з горщиками і рослиною, схожою на коноплі. "Копи" вирішили перевірити адресу і господаря.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчий Подільського управління поліції Денис Невесьолов розповів, що під час санкціонованого обшуку слідчі виявили близько п'ятнадцяти кущів з коноплею.

"Ми встановили, що власник квартири - місцевий житель, 1965 року народження, раніше не судимий. Чоловік пояснив, що вирощував наркозілля для власного вживання", - зазначив він.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Відео: Поліція виявила в квартирі кущі конопель (YouTube/поліція Києва)

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