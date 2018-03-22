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Жители Харьковской области заметили призрака (видео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 09:26
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

В самом мистическом селе Украины зафиксировали паранормальное явление

В Харьковской области жители украинского поселка городского типа Бабаи зафиксировали призрака. Один из местных жителей ехал ночью на автомобиле и, оказавшись на окраине поселка, заметил светлый "человекоподобный" силуэт, зависший над дорогой. Странный силуэт зафиксировал его видеорегистратор.

Загадочное "существо" передвигается в темноте – сначала быстро скользит по дороге, а потом исчезает из поля зрения объектива камеры, передает ICTV.

Видео: Призрак (YouTube/ИнформБюро Новости)

Видео: Призрак (YouTube/Artem Aksenov)

Местные жители рассказывают, что мужчины часто накладывают на себя руки в лесополосе и заброшенных домах. А в лесу неподалеку часто пропадают женщины. Одна из них, по данным ICTV, перед тем, как исчезнуть, жаловалась родственникам на голоса в голове, что звали ее в лес.

Отмечается, что кроме того, в пгт немало недостроев, поскольку люди покупают земли, а потом почему-то бросают их.

Кстати, в Карпатах туристы сняли на фото призрака.

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Теги: чудо, Харьковская область
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