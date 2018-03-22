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Жителі Харківської області помітили привида (відео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 09:26
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

У наймістичнішому селі України зафіксували паранормальне явище

В Харківській області жителі українського селища міського типу Бабаї зафіксували привида. Один з місцевих жителів їхав вночі на автомобілі і, опинившись на околиці селища, помітив світлий людиноподібний силует, що завис над дорогою. Дивний силует зафіксував його відеореєстратор.

Загадкове "створіння" пересувається в темряві – спочатку швидко ковзає по дорозі, а потім зникає з поля зору об'єктиву камери, передає ICTV.

Видео: Привид (YouTube/ИнформБюро Новости)

Видео: Привид (YouTube/Artem Aksenov)

Місцеві жителі розповідають, що чоловіки часто накладають на себе руки в лісосмузі і занедбаних будинках. А в лісі неподалік раз у раз пропадають жінки. Одна з них, за даними ICTV, перед тим, як зникнути, скаржилася родичам на голоси в голові, що кликали її в ліс.

Відзначається, що окрім того, у смт чимало недобудов, оскільки люди купують землі, а потім чомусь кидають їх.

До речі, в Карпатах туристи зняли на фото привид.

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Теги: чудо, Харьковская область
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