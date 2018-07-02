Жители Кривого Рога вышли на марш в поддержку семейных ценностей (видео)

На мероприятие пришло более 200 жителей города

Жители Кривого Рога провели марш в поддержку традиционных семейных ценностей со слоганом "Традиционная семья – здоровая нация". Об этом сообщается на сайте 0564.ua.

Многие горожане пришли на мероприятие с детьми.

Фото с марша в Кривом Роге (0564.ua)

Цель марша – напомнить власти и общественности о моральных и духовных основах семьи и брака, которые так необходимы для полноценного и здорового развития детей, сообщают организаторы. Поддержать эту идею собралось более 200 человек, в числе которых были представители духовенства, общественных организаций и политических сил.

Кривой Рог: марш за семейные ценности На 95-ом квартале возле стелы Памяти собрались криворожане и гости города, чтобы поддержать моральные и духовные основы семьи и брака. Опубліковано krivbass.city Понеділок, 2 липня 2018 р.

Видео: Марш за семейные ценности (Facebook.com/krivbass.city)

Напомним, что за несколько дней до этого в Кривом Роге было совершено нападение на организатора ЛГБТ-фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

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