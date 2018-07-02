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Жителі Кривого Рогу вийшли на марш на підтримку сімейних цінностей (відео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 17:05
Кадр з відео
Кадр з відео

На захід прийшло понад 200 жителів міста

Мешканці Кривого Рогу провели марш на підтримку традиційних сімейних цінностей зі слоганом "Традиційна сім'я – здорова нація". Про це повідомляється на сайті 0564.ua.

Багато городян прийшли на захід з дітьми.

Фото з маршу в Кривому Розі (0564.ua)

Мета маршу – нагадати владі та громадськості про моральні і духовні основи сім'ї і шлюбу, які так необхідні для повноцінного і здорового розвитку дітей, повідомляють організатори. Підтримати цю ідею зібралося понад 200 осіб, серед яких були представники духовенства, громадських організацій та політичних сил.

 
Кривий Ріг: марш за сімейні цінності

На 95-му кварталі біля стели Пам'яті зібралися криворіжці та гості міста, щоб підтримати моральні та духовні основи сім'ї та шлюбу.

Опубліковано krivbass.city Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Марш за сімейні цінності (Facebook.com/krivbass.city)

Нагадаємо, що за кілька днів до цього в Кривому Розі було скоєно напад на організатора ЛГБТ-фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

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Теги: Кривой Рог, марш
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