Жителі Кривого Рогу вийшли на марш на підтримку сімейних цінностей (відео)

На захід прийшло понад 200 жителів міста

Мешканці Кривого Рогу провели марш на підтримку традиційних сімейних цінностей зі слоганом "Традиційна сім'я – здорова нація". Про це повідомляється на сайті 0564.ua.

Багато городян прийшли на захід з дітьми.

Фото з маршу в Кривому Розі (0564.ua)

Мета маршу – нагадати владі та громадськості про моральні і духовні основи сім'ї і шлюбу, які так необхідні для повноцінного і здорового розвитку дітей, повідомляють організатори. Підтримати цю ідею зібралося понад 200 осіб, серед яких були представники духовенства, громадських організацій та політичних сил.

Кривий Ріг: марш за сімейні цінності На 95-му кварталі біля стели Пам'яті зібралися криворіжці та гості міста, щоб підтримати моральні та духовні основи сім'ї та шлюбу. Опубліковано krivbass.city Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Марш за сімейні цінності (Facebook.com/krivbass.city)

Нагадаємо, що за кілька днів до цього в Кривому Розі було скоєно напад на організатора ЛГБТ-фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

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