Жительница Бердянска рассказала страшную историю о посещении маникюрного салона

В салоне женщине даже не принесли извинения

Жительница Бердянска Евгения Самойлова рассказала, как в одном из салонов города ей сделали маникюр. Как оказалось, во время процедуры женщине занесли инфекцию из-за ненадлежащей стерилизации инструментов. По крайней мере, так утверждает она. Об этой истории она написала на своей Facebook-странице.

"Как мне сделали в салоне маникюр и в итоге я потеряла ноготь. "Замечательный" салон Divine, находится возле памятника бычку, обрезной маникюр, мне немного с мяском подрезали кутикулу, через три дня напухла кожа возле ногтя. Хочу заметить, что сутки после процедуры я строго соблюдаю правила гигиены рук и с мясом/рыбой не вожусь. В ход пошли народные средства, все советовали разное: от распаривания в соде с солью, примочек с самогоном до мази Вишневского, а потом димексида с антибиотиком. Ничего не помогало, пошла я к хирургу и он мне вскрыл гнойник, почистил. Ноготь решили сохранить и долечить без снятия", - написала женщина.

Скриншот (Facebook/Евгения Самойлова)

Позже она поинтересовалась у мастеров салона, как проходит дезинфекция инструментов.

"Мне стало интересно, как же обрабатывают в злополучном салоне инструменты. Мастер ответила, что замачивают, а потом раз в два дня отправляют в сухожар. Интересно, эти два дня этими инструментами со всеми клиентами работают только на замачивании, а потом только нормальная стерилизация наступает?? " - спрашивает Самойлова.

Скриншот (Facebook/Евгения Самойлова)

Из-за лечения пальца Евгения не смогла улететь на международный турнир в Грецию.

"Палец болел дней пять очень сильно, а ежедневные перевязки - это был сущий ад...Надо было около часа вымачивать палец с бинтом в перекиси, чтоб бинт отлип от мяса и наносить потом мазь. Тренироваться я, конечно, не могла и еле работала вообще. И мне пришлось отказаться от подготовки и поездки на международный турнир в Греции, на который, кстати, были уже куплены авиабилеты, жд и жилье...Авиабилеты невозвратные...В итоге долларов 450 я потеряла...И весь мой соревновательный сезон сорвался вообще!"- сообщила она.

Салон не захотел компенсировать Евгении лечение и даже не принес извинения.

Скриншот (Facebook/Евгения Самойлова)

Фото: Маникюр в салоне оказался опасным (Facebook/Евгения Самойлова)

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