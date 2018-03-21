Мешканка Бердянська розповіла страшну історію про відвідування манікюрного салону

У салоні жінці навіть не принесли вибачення

Мешканка Бердянська Євгена Самойлова розповіла, як в одному з салонів міста їй зробили манікюр. Як виявилося, під час процедури жінці занесли інфекцію через неналежну стерилізації інструментів. Принаймні, так стверджує вона. Про цю історію вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Як мені зробили манікюр в салоні і в підсумку я втратила ніготь. "Чудовий" салон Divine, знаходиться біля пам'ятника бичку, обрізний манікюр, мені трохи з м'яском підрізали кутикулу, через три дні напухла шкіра біля нігтя. Хочу зауважити, що добу після процедури я суворо дотримуюся правила гігієни рук і з м'ясом/рибою не знаюся. У хід пішли народні засоби, всі радили різне: від розпарювання в соді з сіллю, примочок з самогоном до мазі Вишневського, а потім димексиду з антибіотиком. Нічого не допомагало, я пішла до хірурга і він мені розкрив гнійник, почистив. Ніготь вирішили зберегти і долікувати без зняття", - написала жінка.

Скріншот (Facebook/Євгенія Самойлова)

Пізніше вона поцікавилася у майстрів салону, як проходить дезінфекція інструментів.

"Мені стало цікаво, як же обробляють в нещасливому салоні інструменти. Майстер відповіла, що замочують, а потім раз на два дні відправляють в сухожар. Цікаво, що ці два дні цими інструментами з усіма клієнтами працюють тільки на замочуванні, а потім тільки нормальна стерилізація настає?? "- запитує Самойлова.

Скріншот (Facebook/Євгенія Самойлова)

З-за лікування пальця Євгенія не змогла полетіти на міжнародний турнір у Грецію.

"Палець хворів днів п'ять дуже сильно, а щоденні перев'язки - це було справжнє пекло...Треба було близько години вимочувати палець бинтом в перекису, щоб бинт відлип від м'яса і потім наносити мазь. Тренуватися я, звичайно, не могла і ледве працювала взагалі. І мені довелося відмовитися від підготовки і поїздки на міжнародний турнір у Греції, на який, до речі, були вже куплені квитки, залізничні і житло...Авіаквитки безповоротні...В результаті доларів 450 я втратила...І весь мій змагальний сезон зірвався взагалі!"- повідомила вона.

Салон не захотів компенсувати Євгенії лікування і навіть не вибачився.

Скріншот (Facebook/Євгенія Самойлова)

Фото: Манікюр в салоні виявився небезпечним (Facebook/Євгенія Самойлова)

Нагадаємо, що у центрі Києва чоловікові розбили голову і обікрали.