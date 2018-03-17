В Житомире женщина прыгнула с 45-метрового моста

Причиной прыжка стал бытовой конфликт

В Коростене Житомирской области, молодая женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с 45-метрового моста в реку Уж. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

В пятницу, 16 марта, около 6 часов вечера на горячую линию Службы спасения "101" поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что с моста над рекой Уж спрыгнула женщина. Полицейские сообщили, что нужна помощь, так как со слов свидетелей происшествия, есть вероятность того, что женщина еще жива.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что женщина находится в воде, на расстоянии 6 метров от берега, недалеко от моста. Спасатели смогли добраться до нее на надувной лодке. С помощью веревки они смогли зацепить пострадавшую и доставить к берегу.

"Выяснилось, что женщина находится на расстоянии около 6 метров от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГСЧС добрались до нее. С помощью спасательной веревки обвязали под руки и доставили на берег", - говорится в сообщении.

Фото: Место происшествия (dsns.gov.ua)

К сожалению, медики помочь ей уже не смогли. Женщина погибла.

До приезда медиков спасатели пытались оказать женщине первую медицинскую помощь. Один из них сделал искусственное дыхание, однако врачи констатировали смерть женщины от болевого шока.

При более детальном осмотре тела выяснилось, что ее легкие разорвались от большого количества воды, попавшей в организм.

По предварительной информации, женщина решили свести счеты с жизнью на почве бытового конфликта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Эта не первая трагедия на житомирском мосту. Всего, за последние три года, с этого моста спрыгнуло 15 человек. Благодаря камерам наблюдения, которые установили городские власти, некоторых удалось спасти.

Напомним, пропавшая в Киеве студентка совершила самоубийство, прыгнув с моста Патона.