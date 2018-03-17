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У Житомирі жінка стрибнула з 45-метрового мосту

STYLERLIFE        17.03.2018 - 17:12
Фото: Жінка на мосту (photographers.ua/TatjyanaKoshutina)
Фото: Жінка на мосту (photographers.ua/TatjyanaKoshutina)

Причиною стрибка став побутовий конфлікт

У Коростені Житомирської області, молода жінка покінчила життя самогубством, стрибнувши з 45-метрового мосту в річку Уж. Про це повідомила прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

У п'ятницю, 16 березня, близько 6 години вечора на гарячу лінію Служби спасіння "101" надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що з мосту над річкою Уж стрибнула жінка. Поліцейські повідомили, що потрібна допомога, так як зі слів свідків події, є ймовірність того, що жінка ще жива.

На місце події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Виявилося, що жінка перебуває у воді, на відстані 6 метрів від берега, недалеко від моста. Рятувальники змогли дістатися до неї на надувному човні. За допомогою мотузки вони змогли зачепити постраждалу і доставити до берега.

"З'ясувалося, що жінка перебуває на відстані близько 6 метрів від берега, біля мосту. На надувному човні фахівці ДСНС дісталися до неї. За допомогою рятувальної мотузки обв'язали попід руки і доставили на берег", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: Місце події (dsns.gov.ua)

На жаль, медики зарадити уже не змогли. Жінка загинула.

До приїзду медиків рятувальники намагалися надати жінці першу медичну допомогу. Один з них зробив штучне дихання, проте лікарі констатували смерть жінки від больового шоку.

При більш детальному огляді тіла з'ясувалося, що її легені розірвалися від великої кількості води, що потрапила в організм.

За попередньою інформацією, жінка вирішили звести рахунки з життям на ґрунті побутового конфлікту. Всі обставини події встановлюються.

Ця не перша трагедія на житомирському мосту. Всього, за останні три роки, з цього мосту зістрибнув 15 осіб. Завдяки камерам спостереження, які встановила міська влада, деяких вдалося врятувати.

Нагадаємо, зникла в Києві студентка вчинила самогубство, стрибнувши з моста Патона.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: мост, самоубийство, Житомир, самоубийца
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