"Живой и невредимый": в России нашли "растворившегося в воздухе" английского футбольного фаната

Фото с Дугласом Мортоном (twitter.com/SportOptions)

Родные потерявшегося английского болельщика заявили о его пропаже на прошлой неделе

В России был найден фанат сборной Англии, который пропал на прошлой неделе. Посольству Великобритании сообщили о местонахождении потерявшегося футбольного фана Дугласа Мортона, об этом сообщает "Р-спорт" со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

"Посольство Великобритании проинформировано о местонахождении британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который потерялся по дороге из Самары в Москву", - сообщили в пресс-службе московского управления МВД.

Также в сообщении отметили: "Столичные полицейские приняли необходимые меры и установили местонахождение потерянного гражданина. Он был в одной из гостиниц Москвы. Также установлено, что в отношение Дугласа Мортона не совершали никаких противоправных деяний".

Как известно Дуглас Мортон внезапно исчез на прошлой неделе по пути из города Самары (Россия) в Москву. Мортон был найден живым и невредимым полицейскими. Сотрудники полиции обнаружили его в одной из гостиниц в Москве. Кстати, данный вариант и считали основной версией пропажи гражданина Великобритани: накануне кто-то расплачивался его картой именно в столице России.

Напомним, что семья пропавшего английского болельщика заявила о его внезапном исчезновении на прошлой неделе.

Кстати, ранее сообщалось о пропаже Дугласа Мортона.

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