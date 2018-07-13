"Живий і неушкоджений": у Росії знайшли "розчинилося в повітрі" англійського футбольного фаната

Фото з Дугласом Мортоном (twitter.com/SportOptions)

Рідні англійського вболівальника, який загубився заявили про його зникнення минулого тижня

У Росії був знайдений фанат збірної Англії, який зник минулого тижня. Посольству Великобританії повідомили про місцезнаходження загубленого футбольного фана Дугласа Мортона, про це повідомляє "Р-спорт" з посиланням на прес-службу МВС Москви.

"Посольство Великої Британії поінформовано про місцезнаходження британського футбольного вболівальника Дугласа Мортона, який загубився по дорозі з Самари в Москву", - повідомили в прес-службі московського управління МВС.

Також в повідомленні зазначили: "Столичні поліцейські прийняли необхідні заходи і встановили місцезнаходження втраченого громадянина. Він був в одному з готелів Москви. Також встановлено, що відношення Дугласа Мортона не здійснювали ніяких протиправних діянь".

Як відомо Дуглас Мортон раптово зник минулого тижня по дорозі з міста Самари (Росія) в Москву. Мортон був знайдений живим та неушкодженим поліцейськими. Співробітники поліції виявили його в одному з готелів в Москві. До речі, цей варіант і вважали основною версією зникнення громадянина Великої Британії: напередодні хтось розплачувався його карткою саме в столиці Росії.

Нагадаємо, що родина зниклого англійського вболівальника заявила про його раптове зникнення минулого тижня.

До Речі, раніше повідомлялося про зникнення Дугласа Мортона.

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