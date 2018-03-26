Жизнь начинается снова: трогательная история 13-летней Софии, победившей рак

Вместе с благотворительным фондом "Запорука" мы публикуем цикл материалов о детях, победивших рак

Когда-то вся Украина собирала деньги на их лечение, а сегодня они сами вдохновляют не только тех, кто столкнулся со страшной болезнью, но и всех украинцев, которые потеряли надежду на лучшее.

Лето, море, мама с папой рядом – что еще нужно четырехлетней девочке для счастья? Тем более что скоро у нее появится братик или сестричка, и она будет присматривать за малышом – совсем как взрослая! Но мечты семьи в один миг рушатся из-за слов врачей: "У Сони рак. Четвертая стадия". Беззаботное детство превращается в жизнь по врачебному протоколу: блоки химиотерапии, операции, бесконечные анализы… Маленькая Соня каждую минуту борется – не просто за жизнь, а за украденное болезнью счастье.

София Булгак (фото: Дмитрий Перетрутов)

"Ми лечили Соню от воспаления легких, – рассказывает мама девочки Надежда. – Это было третье или четвертое воспаление за год, и мы никак не могли разорвать этот порочный круг. Запорожские доктора сделали Соне биопсию и сказали, что мы просто потеряли время: "У вашего ребенка последняя стадия онкологии, шансов на выздоровление нет".

После выяснения диагноза Соня сразу попала в реанимацию Киевского института рака. После двух блоков химии истощенная и похудевшая девочка перестала ходить. Маме с папой приходилось носить ее на руках, а Соне потом – заново учиться ходить. Каждый день она считала шаги от кровати до стула в палате или от клумбы до песочницы на детской площадке при больнице. Пять метров – именно таким был ее план на каждый день.

"Соня смотрела на детей в отделении и спрашивала: "А почему они лысые? Я тоже такой буду? – вспоминает Надежда. – У меня сердце кровью обливалось: как сказать моей девочке, моей принцессе, что она лишится волос?"

За несколько недель Соня снова стала ходить и уже сама начала лечить кукол – ставила им капельницы, бинтовала, обклеивала лейкопластырем. "У нее была любимая игрушка, пупс, которую она так залечила, что на ней свободного места не осталось. Пришлось купить Соне нового "пациента", – вспоминает мама.

Во время лечения Сони мама узнала, что беременна: "Помню, как после УЗИ позвонила Соне и сказала, что у нее будет сестричка. Она серьезным голосом спросила: "Откуда ты знаешь? У нее что, на голове бантики?" Семья стала искать жилье в Киеве и попала на "Дачу" – единственный в Украине центр, где вместе с родителями бесплатно живут дети, которые лечатся от рака.

"Здесь, на "Даче", Надежда получила возможность выносить здорового ребенка, а не дышать химией в больнице, – говорит президент БФ "Запорука" Наталья Онипко. – Пока папа или бабушки были с Сонечкой в больнице, мама готовила ей кушать".

На "Даче" и сама Соня забывала о болезни. Когда на Рождество мама приготовила кутью, Соня ходила от комнаты к комнате, угощала жителей и пела колядки. Но больше всего девочка любила, когда из Италии приезжал волонтер по имени Эмануэль — он играл для Сони на гитаре, а она кружилась вокруг него и смеялась. За месяц до родов Надежда была вынуждена оставить Соню: "Мы отпраздновали ее день рождения, и я сразу уехала. Мы обе плакали. Было больно оставлять Соню, но это был единственный выход".

Соня впервые увидела сестру через месяц после ее рождения. "Она зашла в комнату, и на ее глазах появились слезы: "Мама, мама, можно я ее подержу? Можно я ее обниму?". Но Соня была слишком слабой, и мы побоялись, что она не удержит Машу", – делится воспоминаниями мама. Через год – после нескольких операций и многочисленных блоков химии – врачи сказали, что дальнейшее лечение невозможно: "Мы можем предложить разве что паллиатив. Или же отправляйтесь домой и проведите последние недели с родными".

"Когда я подвозила Соню с бабушкой на вокзал, мы не могли разговаривать, – рассказывает координатор центра "Дача" Людмила Пелых. – Соня не понимала, почему мы с бабушкой плачем. Выходя из машины, бабушка посмотрела мне в глаза и сказала: "Наверное, больше не увидимся …"

Не в состоянии принять смертный приговор, родители Сони решили бороться. С помощью благотворительных фондов они собрали средства на лечение в Германии, где наконец удалось избавиться от метастаз в легких. Соня победила и вернулась домой, где впервые за долгие месяцы крепко обняла младшую сестру. Теперь она сможет вернуть свое счастливое детство – будет ходить в школу, играть в футбол с соседскими мальчишками и много рисовать.

Пройдут года. У Сони сотрутся воспоминания о болезни, и она случайно узнает, что когда-то лечилась от рака: "Однажды я ввела свое имя в Google и увидела свое фото в списке детей Запорожья, которые победили онко, – рассказывает Соня. – О том времени помню только, что жила в ярком уютном доме, на "Даче", и что больше всего на свете хотела быть счастливой...".

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Видео: video.rbc.ua

Помогите центру "Дача" и БФ "Запорука" и дальше дарить детям веру в будущее и делать так, чтобы детей, победивших рак, становилось все больше – перечисляйте средства на сайте zaporuka.org.ua или станьте дачным волонтером.

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