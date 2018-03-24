Журналисты рассказали о роскошной жизни чиновника прокуратуры Харьковской области

В декларации чиновник всех доходов не указывает

Журналисты рассказали о шикарной жизни, которую ведет заместитель начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области - Денис Константинович Маслий. В распоряжении чиновника имеются, квартиры, дорогие авто, земельные участки. Но, к сожалению, в декларации указаны не такие большие доходы. Об этом сообщает Prosud.info.

Очень интересно, что в своих декларациях за 2014-2016 года Маслий указал свои доходы в размере 588 тысяч гривен. А вот его жена сообщила, что она получила только помощь от государства на ребенка, всего 54 тыс. грн за три года.

Фото: Денис Маслий (blog.prosud.info)

При этом, у семьи есть огромный дом в селе Протопоповка, площадью 246 квадраnных метроd, а также земля, относящаяся к нему. Сеvейсто указало в декларации доход от депозитов в сумме 296 тысяч гривен. Супруге чиновника подарили 300 тыс.грн якобы от брата (указано в декларации).

Фото: Имущество чиновника (blog.prosud.info)

Супруги владеют огромной квартирой, которая даже еще больше дома. Ее площадь 255 кв. метроd, а вот цена указана всего 2 миллиона гривен. Также у Маслия имеется и маленькая квартира площадью 33 квадратных метра.

Елена Маслий вместе со своим братом-судьей является владельцем квартиры в центре Харькова. Свою долю этого жилья Елена получила на основании договора дарения в конце 2017 года. Площадь квартиры - 146 кв. м. и сегодня она стоит минимум 2, 3 миллиона грн. Еще одной квартирой Елена масло обладает вместе со своими несовершеннолетними детьми. Площадь этого жилья - 113 кв. м. В декларации прокурора также указаны еще один земельный участок, подвал и гараж.

Впечатляет и автопарк супругов. Денис и Елена в 2011 году приобрели новую Toyota Rav 4. Обошлось им это авто в 320 тыс. грн. В 2015 году они купили новенькую Skoda Rapid за 433 тыс. грн. Кроме этого, Денис Маслий имеет право пользованием автомобилем своего отца - тоже новеньким Volkswagen Touareg 2011 года, который приобрел в том же году за 890 тыс. грн.

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