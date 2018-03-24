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Журналісти розповіли про розкішне життя чиновника прокуратури Харківської області

STYLERLIFE        24.03.2018 - 11:26
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

У декларації чиновник всіх доходів не вказує

Журналісти розповіли про шикарне життя, якt веде заступник начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області - Денис Костянтинович Маслій. У розпорядженні чиновника є, квартири, дорогі авто, земельні ділянки. Але, на жаль, в декларації вказані не такі великі доходи. Про це повідомляє Prosud.info.

Дуже цікаво, що в своїх деклараціях за 2014-2016 роки Маслій вказав свої доходи у розмірі 588 тисяч гривень. А ось його дружина повідомила, що вона отримала тільки допомогу від держави на дитину, всього 54 тис. грн за три роки.

Фото: Денис Маслій (blog.prosud.info)

При цьому, у сім'ї є величезний будинок у селі Протопопівка, площею 246 квадртатних метрів, а також земля, що відноситься до нього. Сімейство вказало у декларації дохід від депозитів у сумі 296 тисяч гривень. Дружині чиновника подарували 300 тис. грн нібито від брата (зазначено в декларації).

Фото: Майно чиновника (blog.prosud.info)

Подружжя володіє величезною квартирою, яка навіть ще більше будинку. Її площа 255 кв. метро, а ось ціна вказана всього 2 мільйони гривень. Також у Маслія є і маленька квартира площею 33 квадратних метра.

Олена Маслій разом зі своїм братом-суддею є власником квартири в центрі Харкова. Свою частку цього житла Олена отримала на підставі договору дарування в кінці 2017 року. Площа квартири - 146 кв. м. і сьогодні вона коштує мінімум 2, 3 мільйони грн. Ще однією квартирою Олена масло володіє разом зі своїми неповнолітніми дітьми. Площа цього житла - 113 кв. м. В декларації прокурора також зазначені ще одна земельна ділянка, підвал і гараж.

Вражає і автопарк подружжя. Денис і Олена в 2011 році придбали нову Toyota Rav 4. Обійшлося їм це авто у 320 тис. грн. У 2015 році вони купили новеньку Skoda Rapid за 433 тис. грн. Крім цього, Денис Маслій має право користуванням автомобілем свого батька - теж новеньким Volkswagen Touareg 2011 року, який придбав у тому ж році за 890 тис. грн.

Як раніше повідомлялося, головного архітектора одного з міст Харківської області затримали на хабарі.

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Теги: декларация, чиновник
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