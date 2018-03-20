Журналисты рассказали о военных из Крыма, которые не изменили присяге (видео)

Командир воинской части в Севастополе раскрыл детали захвата оккупантами

Журналисты рассказали об украинских военных из Крыма, которые не изменили присяге в 2014 году во время оккупации полуострова Россией. Об этом сообщили в сюжете "Крым.Реалии".

"Они защищали свои части, песнями поддерживали патриотический дух среди солдат. Но не сопротивлялись русским. Ведь хорошо знали врага в лицо, потому что много лет вместе были на учениях и совместных парадах", - отметили в издании.

Россияне переманивали украинских бойцов, однако многие не велись. Свидетели аннексии полуострова рассказали новые детали оккупации.

Военнослужащий Юлий Мамчур в течение месяца оборонял свою воинскую часть в Севастополе.

В марте 2014 года на территории появились "зеленые человечки", которые окончательно вытеснили подчиненных Мамчура. Они отправились в Бельбек. Однако после переговоров с "зелеными человечками" Мамчур и его подчиненные вернулись в административное здание своей части.

"Я знал, что многие военнослужащие имеют родственников в России, родственников россиян", - отметил Мамчур.

"Как они будут действовать – мне было довольно трудно спрогнозировать", - добавил он.

22 марта 2014 года административное здание части, которое делили между собой военнослужащие и "зеленые человечки", взяли штурмом представители так называемой "Самообороны" и "крымского казачества". Они прорывались внутрь с помощью БТРов. Командира части Юлия Мамчура взяли в плен. Через три дня полковника вывезли из Крыма и передали украинской стороне.

Видео: Оккупация Крыма (YouTube/Крым Реалии)

Кстати, в ООН напомнили о территориальной целостности Украины.