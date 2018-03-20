Журналісти розповіли про військових з Криму, які не зрадили присязі (відео)

Командир військової частини у Севастополі розкрив деталі захоплення окупантами

Журналісти розповіли про українських військових з Криму, які не зрадили присягу у 2014 році під час окупації півострова Росією. Про це повідомили в сюжеті "Крим.Реалії".

"Вони захищали свої частини, піснями підтримували патріотичний дух серед солдатів. Але не чинили опір російським. Адже добре знали ворога в обличчя, тому що багато років разом були на навчаннях і спільних парадах", - зазначили у виданні.

Росіяни переманювали українських бійців, проте багато хто не зрадив. Свідки анексії півострова розповіли нові деталі окупації.

Військовослужбовець Юлій Мамчур протягом місяця обороняв свою військову частину в Севастополі.

В березні 2014 року на території з'явилися "зелені чоловічки", які остаточно витіснили підлеглих Мамчура. Вони вирушили в Бельбек. Однак після переговорів з "зеленими чоловічками" Мамчур і його підлеглі повернулися в адміністративну будівлю своєї частини.

"Я знав, що багато військовослужбовців мають родичів у Росії, родичів росіян", - зазначив Мамчур.

"Як вони будуть діяти – мені було досить важко спрогнозувати", - додав він.

22 березня 2014 року адміністративну будівлю частини, яку ділили між собою військовослужбовці та "зелені чоловічки", взяли штурмом представники так званої "Самооборони" та "Кримского казачєства". Вони проривалися всередину за допомогою БТРів. Командира частини Юлія Мамчура взяли в полон. Через три дні полковника вивезли з Криму і передали українській стороні.

Відео: Окупація Криму (YouTube/Крим Реалії)

До речі, в ООН нагадали про територіальну цілісність України.