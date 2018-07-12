Знаменитый украинский "Тоннель любви" будет платным

Фото: facebook.com/max5042011

За посещение необычного места в Ровенской области придется платить

"Тоннель любви" в Ровенской области планируют сделать платным. Местные власти с началом осени решили брать деньги за посещение памятника природы. Об этом сообщает "Сегодня".

Чтобы увидеть одно из необычных мест Украины, которое располагается неподалеку от поселка Клевань, ежегодно приезжают тысячи туристов.

Фото: Тоннель любви (wikimedia.org)

Чиновники решили брать "символическую" плату на въезд в тоннель. Платить придется каждому туристу уже с сентября. Выручку обещают направить на благоустройство. На территории достопримечательности уже обустроили беседки и сделали освещение.

Фото: Тоннель любви (wikimedia.org)

"Мы планируем решением исполнительного комитета определить территорию, зону отдыха, ее зарегистрировать, поставить шлагбаум и сделать паркоместа. Главная идея – улучшить, привлечь дополнительные средства в бюджет, и вместе с тем улучшить комфорт, саму туристическую зону", – объяснил заместитель сельского головы Клевани Владимир Мокляк.

С туристического автобуса собираются брать 100 грн, с минивена — 50, а с легкового авто — 20 гривен.

Местные жители такую инициативу властей поддерживают, поскольку туристы оставляют возле природной зоны немало мусора, а специальных баков для отходов на территории нет.

"Думаю, что стоит. Вот сколько в Украине мест, где парковки платные. И нам нельзя выделять эти деньги, и тратить на клеванский Тоннель любви. Это смешная сумма на нынешние цены", – считает жительница Клевани Виктория Пугач.

Некоторые туристы уже рассказали что готовы платить, если на территории достопримечательности станет лучше.

"Тут бы почистить, классно убрать. На деньги, которые будут брать за плату, навести порядок", – отметила турист из Львова Инна Зарицкая.

"Думаю, символическая плата не отпугнет, если едут из соседних областей, вот как мы из Житомирской, то на солярку больше выходит", - считает Игорь из Житомирской области.

Деньги за вход обещают не брать с пеших туристов, местных жителей и участников боевых действий.

Видео: Туннель любви будет платным (YouTube/Сегодня)

Кстати, Тростянец удивляет туристов Круглым двором и уникальным дендропарком.

Что вы не знали о поцелуях (видео: STYLER.rbc.ua)