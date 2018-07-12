Знаменитий український "Тунель кохання" буде платним

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За відвідини незвичайного місця у Рівненській області доведеться платити

"Тунель кохання" у Рівненській області планують зробити платним. Місцева влада з початком осені вирішила брати гроші за відвідування пам'ятника природи. Про це повідомляє "Сегодня".

Щоб побачити одне з незвичайних місць України, яке розташовується неподалік від селища Клевань, щорічно приїжджають тисячі туристів.

Фото: Тунель кохання (wikimedia.org)

Чиновники вирішили брати "символічну" плату на в'їзд в тунель. Платити доведеться кожному туристу вже з вересня. Виручку обіцяють спрямувати на благоустрій. На території пам'ятки вже облаштували альтанки і зробили освітлення.

Фото: Тунель кохання (wikimedia.org)

"Ми плануємо рішенням виконавчого комітету визначити територію, зону відпочинку, її зареєструвати, поставити шлагбаум і зробити паркомісця. Головна ідея – поліпшити, залучити додаткові кошти в бюджет, і разом з тим поліпшити комфорт, саму туристичну зону", – пояснив заступник сільського голови Клевані Володимир Мокляк.

З туристичного автобуса хочуть брати 100 грн, з мінівена — 50, а з легкового авто — 20 гривень.

Місцеві жителі таку ініціативу влади підтримують, оскільки туристи залишають біля природної зони чимало сміття, а спеціальних баків для відходів на території немає.

"Думаю, що варто. Ось скільки в Україні місць, де парковки платні. І нам не можна виділяти ці гроші, і витрачати на клеванський Тунель кохання. Це смішна сума на нинішні ціни", – вважає мешканка Клевані Вікторія Пугач.

Деякі туристи вже розповіли, що готові платити, якщо на території пам'ятки стане краще.

"Тут би почистити, прибрати класно. На гроші, які будуть брати за плату, навести порядок", – зазначила турист зі Львова Інна Зарицька.

"Думаю, символічна плата не відлякає, якщо їдуть з сусідніх областей, от як ми з Житомирської, то на солярку більше виходить", - вважає Ігор з Житомирської області.

Гроші за вхід обіцяють не брати з піших туристів, місцевих жителів та учасників бойових дій.

Відео: Тунель кохання буде платним (YouTube/Сьогодні)

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