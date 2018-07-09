Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В зоне отчуждения полиция задержала сборщика радиоактивной черники

STYLERLIFE        09.07.2018 - 10:57
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правонарушитель хотел вывезти радиоактивные ягоды из зоны отчуждения

В зоне отчуждения вблизи ЧАЭС полиция задержала сборщика радиоактивной черники. Об этом передает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Правоохранители заметили, что 41-летний житель Полесского района насобирал более 12 кг лесных ягод для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения.

Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе отселенного села Десен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации. Пока неизвестно с какой целью мужчина собирал ягоды – для собственного потребления или для дальнейшей продажи.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении пресс-службы.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Ранее сообщалось, что житель Киевской области хотел вынести из зоны ЧАЭС 15 кг радиоактивного свинца.

Отмечается, что 25-летний парень не получил разрешения соответствующих организаций и не прошел дозиметрический контроль.

Неожиданные факты о персиках

Ржавый лес: стала известна причина пожара в Чернобыльской зоне Арка безопасности над 4-м энергоблоком ЧАЭС: почему новая защита до сих не введена в эксплуатацию
Теги: ЧАЭС, Зона отчуждения
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь