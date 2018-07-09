В зоне отчуждения полиция задержала сборщика радиоактивной черники

Правонарушитель хотел вывезти радиоактивные ягоды из зоны отчуждения

В зоне отчуждения вблизи ЧАЭС полиция задержала сборщика радиоактивной черники. Об этом передает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Правоохранители заметили, что 41-летний житель Полесского района насобирал более 12 кг лесных ягод для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения.

Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе отселенного села Десен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации. Пока неизвестно с какой целью мужчина собирал ягоды – для собственного потребления или для дальнейшей продажи.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении пресс-службы.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Ранее сообщалось, что житель Киевской области хотел вынести из зоны ЧАЭС 15 кг радиоактивного свинца.

Отмечается, что 25-летний парень не получил разрешения соответствующих организаций и не прошел дозиметрический контроль.

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