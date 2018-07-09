У зоні відчуження поліція затримала збирача радіоактивної чорниці

Правопорушник хотів вивезти радіоактивні ягоди з зони відчуження

У зоні відчуження поблизу ЧАЕС поліція затримала збирача радіоактивної чорниці. Про це передає прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці помітили, що 41-річний житель Поліського району назбирав понад 12 кг лісових ягід для подальшого переміщення за межі зони відчуження.

Правопорушника виявили під час патрулювання поліцейські зони ЧАЕС у районі відселеного села Ясен. Ягоди вилучили та направили на відповідну експертизу для визначення в них рівня радіації. Поки що невідомо з якою метою чоловік збирав ягоди – для власного споживання чи для подальшого продажу.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"За проникнення в зону відчуження без дозвільних документів відносно громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказано в повідомленні прес-служби.

В поліції додали, що зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки).

Скріншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Раніше повідомлялося, що мешканець Київської області хотів винести із зони ЧАЕС 15 кг радіоактивного свинцю.

Зазначається, що 25-річний хлопець не отримав дозволу відповідних організацій і не пройшов дозиметричний контроль.

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