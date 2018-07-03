Зоя Литвин: Мы стремимся, чтобы 50 тысяч украинских учителей стали агентами перемен в обществе

Глава общественной организации "Освитория" и инициатор Global Teacher Prize Ukraine рассказала, какие сюрпризы будут во втором сезоне премии

Зоя Литвин объяснила, почему важно номинировать своего любимого учителя и как в Украине могут появиться 50 тысяч агентов перемен.

Однажды в класс, где учился этот мальчик, пришел новый учитель математики — всего на год. За это время школьники, которые не хотели учить математику, влюбились в эту науку. Объяснение простое: "Нам приходилось работать как на пожаре первую половину каждого урока и выполнять больше домашних заданий, но за это он рассказывал нам про свои солдатские приключения времен Второй мировой войны. Если кто-то не успевал — не было историй". Мальчика звали Илон Маск, а своего учителя математики миллиардер, изобретатель, сооснователь компаний SpaceX и Tesla Motors до сих пор вспоминает с благодарностью.

"За каждым нашим успехом стоит учитель" — девиз национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая второй год подряд проходит в Украине. Все учителя школы могут подать заявку на участие в премии. Номинировать своего любимого учителя может также каждый украинец.

Чем удивит второй сезон премии? В чем интрига конкурса в этом году?

Если в прошлом году для того, чтобы поднять авторитет учителя в обществе, мы делали акцент на слогане "Учителя важны", в этом году мотто нашей премии — "За каждым успешным человеком стоит учитель". Именно так. И мы хотим, чтобы люди это осознали и научились быть благодарными. В этом году мы ищем такие невероятные истории, потому что влияние одного учителя возрастает в геометрической прогрессии именно благодаря сотням его учеников.

Фото: Паул Пшеничка, Зоя Литвин

Сейчас проходит этап номинирования участников и заполнения анкет. С 15 июля каждую заявку будут изучать минимум трое волонтеров. У них есть четкие критерии оценки, которые мы создали вместе с аудиторской компанией Deloitte. Они оценивают анкеты по этим критериям и предоставляют нам общий балл по каждому номинанту.

15 августа будут оглашены топ-50 участников конкурса. Дальше подключится жюри в составе образовательных экспертов. В этом году в него вошли вдохновитель движения EdCamp в Украине Александр Элькин, заместитель министра образования и науки Павел Хобзей, телеведущая Наталья Мосейчук, семейный психолог Светлана Ройз, победитель прошлогоднего конкурса Пауль Пшеничка и другие специалисты. Мы также пригласили в жюри 15-летнюю Анну Бобровскую, солистку группы OPEN KIDS, она прекрасно понимает ценность образования для будущей карьеры.

До 1 сентября огласим топ-10 участников конкурса, которые поедут во Львов, где мы будем знакомиться лично, тестировать и давать каверзные задания. 6 октября объявляем победителя.

В этом году денежная премия выросла до 250 тысяч гривен (в прошлом году она была 100 тысяч гривен). У победителя будет возможность поехать в Дубай на Global Education & Skills Forum, а также он получит год бесплатного обучения от "Освитории".

Главная наша миссия — помочь украинскому обществу научиться уважать учителей, а учителям — поверить в себя. У нас есть множество историй, когда преподавателей номинировали коллеги или ученики, а они отказывались заполнять анкету: "Да я же не делаю ничего особенного. Я просто учитель, просто люблю то, чем занимаюсь. Куда мне на вашу премию". Мы хотим, чтобы они почувствовали свою уникальность, поэтому мы ездим по регионам, рассказываем истории про наших учителей и просим участников прошлогодней премии быть ее амбасадорами.

Были ли для вас сюрпризы во время прошлогоднего конкурса?

Все сюрпризы были только приятными. Нам открывали абсолютно все двери, в которые мы стучались с идеей поднять престиж учительской профессии. Все хотели присоединиться и помочь. Поэтому мы смогли все сделать очень быстро: от идеи до реализации за четыре месяца. Приятно удивила география номинантов. Очень активными оказались учителя не только из мегаполисов, но и из областных центров и маленьких городков. 14 учителей из нашей прошлогодней топ-20 были из небольших городков и поселков. Это были главные сюрпризы: сумасшедшая общественная поддержка и география участников.

Сколько учителей сегодня номинированы на премию? Можно ли уже судить, преподаватели каких дисциплин оказались легче на подъем и из каких регионов Украины больше всего номинантов?

В прошлом году 632 учителя приняли участие в Global Teacher Prize Ukraine. В этом году номинирование заканчивается 15 июля, но уже сейчас у нас есть больше 1400 номинаций от тех, кто решил подать на премию своего учителя, и больше 1100 анкет-заявок от самих учителей. География премии тоже вдохновляет. В прошлом году приходилось пинать Харьков, Херсон, в этом году они довольно активны. По количеству номинантов впереди Киевская и Львовская области. В 2017 году очень мало было учителей из Донецкой области. Сегодня же оттуда есть классные кандидаты. Это украинцы, которые живут в зоне АТО.

Если смотреть на специализацию номинантов, то очень активны учителя начальной школы (20% от общего числа номинантов). Дальше идут учителя английского языка (17%). Потом — преподаватели математики (14%), литературы (11%), информатики (около 11%). 93% номинантов из государственных школ, 7% — из частных.

Девиз нынешней премии — "За каждым успехом стоит учитель". Насколько украинское общество готово принять эту идею?

Общество точно готово. Когда мы говорим с теми, кто нас вдохновляет, у каждого обязательно находится учитель, который на него повлиял. Могу вспомнить Машу Ефросинину. Мы ее приглашали поучаствовать в подготовке ролика благодарности учителям, и она сразу сказала: "Я приду. Моя учительница в крымской школе — первая, кто подал мне идею стать ведущей, кто сказал, что у меня это хорошо получается. Она предлагала мне быть ведущей школьных мероприятий, концертов и даже с родителями об этом говорила". Похожая история у певицы Джамалы. Благодаря учительнице Джамала поняла свое призвание. Мы работаем именно для того, чтобы про таких преподавателей узнавало общество, и каждый из нас может быть катализатором этого.

У вас самой были учителя, которые вдохновляли вас и которым вы благодарны за то, что состоялись как личность?

Учительница моего успеха — Светлана Пархоменко. Она преподавала украинский язык и литературу в гимназии, где я училась. Я выросла в русскоязычной семье и с нашей новой учительницей мне впервые стало интересно учить украинский язык, говорить на нем, читать украинские книги. Когда она к нам пришла и начала преподавать, я поняла, что предыдущие восемь лет мы просто бездумно зубрили тексты. С новой учительницей мы переживали истории писателей, почувствовали атмосферу тех времен, когда они жили и творили. Она учила воспринимать гениев как членов нашей семьи — близких и понятных. В этом году я с благодарностью номинировала пани Светлану на нашу учительскую премию.

Несколько лет назад было опубликовано исследование ученых Политехнического института Ренсселера (США). Они выяснили, что когда количество поклонников идеи переваливает за 10 процентов, она распространяется с космической скоростью и становится общепринятой. Сегодня в Украине более 450 тысяч учителей. Что нужно сделать, чтобы 50 тысяч из них стали драйверами перемен?

Много чего уже делается благодаря реформе, которую проводит государство, благодаря работе общественных организаций, и нашей в том числе. Мы даем учителям инструменты для развития. Мы пытаемся их объединить, потому что агенты перемен должны общаться и, в конце концов, сформировать свой один сильный голос. Global Teacher Prize Ukraine — один из таких инструментов. Это истории учителей, которые на самом деле являются агентами перемен, ориентиром, на который хочется равняться другим.

Но это дело не только учителей. У всех нас были педагоги, которых хочется поблагодарить. Их стоит номинировать, им можно позвонить сегодня, сейчас, и поблагодарить. Это, поверьте, очень теплый опыт. Часто мы приходим в школу, если что-то не так: нас вызвали или возникла какая-то проблема, а иногда просто стоит прийти и сказать спасибо за то, что наш ребенок научился что-то делать самостоятельно, или за то, что у него глаза горят от уроков истории или математики. Это то, что не требует денег и по силам каждому.

Напомним, GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE — ежегодная национальная премия для учителей-агентов перемен в образовании. Премия призвана отметить достижения учителя не только в воспитании своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году ОО "Освитория".