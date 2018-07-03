Зоя Литвин: Ми прагнемо, щоб 50 тисяч українських учителів стали агентами змін у суспільстві

Голова громадської спілки "Освіторія" та ініціатор Global Teacher Prize Ukraine розповіла, які сюрпризи будуть у другому сезоні премії

Зоя Литвин пояснила, чому важливо номінувати свого улюбленого вчителя і як в Україні можуть з’явитися 50 тисяч агентів змін.

Одного разу в клас, де вчився цей хлопчик, прийшов новий учитель математики — всього на рік. За цей час школярі, які навіть не любили математику, закохалися в цю науку. Пояснення просте: "Нам доводилося працювати як на пожежі першу половину кожного уроку і виконувати більше домашніх завдань, але за це він розповідав нам про свої солдатські пригоди за часів Другої світової війни. Якщо хтось не встигав — не було історій". Хлопчика звали Ілон Маск, а свого учителя математики мільярдер, винахідник, співзасновник компаній SpaceX і Tesla Motors досі згадує з вдячністю.

"За кожним нашим успіхом стоїть учитель" — девіз національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка другий рік проходить в Україні. Усі вчителі школи можуть подати заявку на участь у премії. Номінувати свого улюбленого вчителя може також кожен українець.

Чим здивує другий сезон премії? В чому інтрига конкурсу цьогоріч?

Якщо минулого року для того, щоб підняти авторитет учителя у суспільстві, ми робили акцент на слогані "Вчителі важливі", цього року мотто нашої премії — "За кожною успішною людиною стоїть учитель". Саме так. І ми хочемо, щоб люди це усвідомили і навчилися бути вдячними. Цього року ми шукаємо такі неймовірні історії, тому що вплив одного вчителя зростає у геометричній прогресії саме завдяки сотням його учнів.

Фото: Паул Пшенічка, Зоя Литвин

Зараз проходить етап номінування учасників та заповнення анкет. Із 15 липня кожну заявку будуть вивчати щонайменше троє волонтерів. У них є чіткі критерії оцінювання, які ми створювали разом з аудиторською компанією Deloitte. Вони оцінюють анкети за цими критеріями і надають нам загальний бал по кожному з номінантів. 15 серпня будуть оголошені топ-50 учасників конкурсу. Далі підключиться журі з освітніх експертів. Цього року до нього увійшли натхненник руху EdCamp в Україні Олександр Елькін, заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей, телеведуча Наталія Мосейчук, сімейний психолог Світлана Ройз, переможець минулорічного конкурсу Пауль Пшеничка та інші фахівці. Ми також запросили в журі 15-річну Анну Бобровську, солістку гурту OPEN KIDS, вона чудово розуміє цінність навчання для майбутньої кар’єри.

До 1 вересня оголосимо топ-10 учасників конкурсу, які поїдуть у Львів, де ми будемо знайомитися особисто, тестувати і ставити каверзні завдання. 6 жовтня оголошуємо переможця.

Цього року грошова премія зросла до 250 тисяч гривень (минулого року вона була 100 тисяч гривень). Переможець буде мати можливість здійснити подорож у Дубай на Global Education & Skills Forum, а також отримує рік безкоштовного навчання від "Освіторії".

Головна наша місія — допомогти українському суспільству навчитися шанувати вчителів, а вчителям — повірити в себе. У нас є безліч історій, коли викладачів номінували колеги або учні, а вони відмовлялися заповнювати анкету: "Та я ж не роблю нічого особливого. Я просто вчитель, просто люблю те, що роблю. Де мені там на вашу премію". Ми хочемо, щоб вони відчули свою унікальність, тому ми їздимо регіонами, розповідаємо історії про наших учителів і просимо учасників минулорічної премії бути її амбасадорами.

Чи були для вас сюрпризи під час торішнього конкурсу?

Всі сюрпризи були тільки приємними. Нам відчиняли абсолютно всі двері, в які ми стукали з ідеєю підняття престижу вчительської професії. Всі хотіли долучитися, допомогти. Тому ми змогли все зробити дуже швидко: від ідеї до реалізації за чотири місяці. Приємно здивувала географія номінантів. Дуже активними виявилися вчителі не тільки з мегаполісів, а й з обласних центрів і маленьких селищ. 14 вчителів із нашої минулорічної топ-20 були з маленьких містечок та сіл. Це були найголовніші сюрпризи: шалена суспільна підтримка і географія учасників.

Скільки наразі вчителів номіновані на премію? Чи можна вже судити, викладачі яких дисциплін легші на підйом і з яких регіонів України найбільше номінантів?

Минулого року 632 вчителі взяли участь у Global Teacher Prize Ukraine. Цього року номінування закінчується 15 липня, та вже зараз ми маємо понад 1400 номінації від тих, хто вирішив подати на премію свого вчителя, і понад 1100 анкет-заявок від самих учителів. Географія премії теж надихає. Минулого року доводилося штурхати Харків, Херсон, цього року вони досить активні. За кількістю номінантів попереду Київська та Львівська області. У 2017 році дуже мало було вчителів з Донецької області. Зараз є класні кандидати звідти. Це українці, які живуть у зоні АТО.

Якщо дивитися на спеціалізацію номінантів, дуже активні вчителі початкової школи (20% від загальної кількості номінантів). Далі йдуть учителі англійської (17%). Потім — викладачі математики (14%), літератури (11%), інформатики (близько 11%). 93% номінантів із державних шкіл, 7% — із приватних.

Девіз цьогорічної премії — "За кожним успіхом стоїть учитель". Наскільки українське суспільство готове сприйняти цю ідею?

Суспільство точно готове. Коли ми говоримо з тими, хто нас надихає, в кожного обов’язково знаходиться вчитель, який на нього вплинув. Можу згадати Машу Єфросиніну. Ми її запрошували взяти участь у підготовці ролика на подяку вчителям, і вона відразу сказала: "Я прийду. Моя вчителька в кримській школі — перша, хто подала мені ідею, що я можу бути ведучою, що в мене це гарно виходить. Вона пропонувала мені бути ведучою шкільних заходів, концертів і навіть із батьками про це говорила". Схожа історія у співачки Джамали. Завдяки вчительці Джамала зрозуміла своє покликання. Ми працюємо саме для того, щоб про таких викладачів дізнавалося суспільство, і кожен із нас може бути каталізатором цього.

Чи були у вас учителі, які надихали вас і яким ви вдячні за те, що ви відбулися як особистість?

Вчителька мого успіху — Світлана Пархоменко. Вона викладала українську мову та літературу в гімназії, де я навчалася. Я виросла в російськомовній родині і з пані Світланою мені вперше стало цікаво вивчати українську, говорити нею, читати українські книжки. Коли вона до нас прийшла і почала викладати, я зрозуміла, що попередні вісім років ми просто безглуздо зубрили тексти. З новою вчителькою ми переживали історії письменників, відчули атмосферу часів, коли вони жили й творили. Вона вчила відчувати геніїв як членів нашої родини — близьких і зрозумілих. Цього року я із вдячністю номінувала пані Світлану на нашу вчительську премію.

Кілька років тому було оприлюднено дослідження вчених Політехнічного інституту Ренсселера (США). Вони з’ясували, що коли кількість прихильників ідеї перевалює за 10 відсотків, вона поширюється з космічною швидкістю і стає загальноприйнятою. Зараз в Україні більше 450 тисяч учителів. Що треба зробити, щоб 50 тисяч із них стали драйверами змін?

Багато чого вже робиться завдяки реформі, яку здійснює держава, завдяки роботі громадських спілок, і нашої в тому числі. Ми даємо вчителям інструменти для розвитку. Ми намагаємося їх об’єднати, тому що агенти змін мають бути згуртовані, спілкуватися і врешті-решт сформувати свій один сильний голос. Global Teacher Prize Ukraine є одним із таких інструментів. Це історії вчителів, які насправді є агентами змін, орієнтир, на який хочеться рівнятися іншим.

Але це справа не тільки вчителів. В усіх нас були педагоги, яким хочеться подякувати. Їх варто номінувати, їм можна зателефонувати сьогодні, зараз, і подякувати. Це, повірте, дуже теплий досвід. Часто ми приходимо в школу, якщо щось негаразд: нас викликали або виникла якась проблема, а іноді просто варто прийти і подякувати за те, що наша дитина навчилася щось робити самостійно, або за те, що в неї очі горять від уроків історії чи математики. Це те, що не потребує грошей і по силах кожному.

Нагадаємо, GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE — щорічна національна премія для вчителів-агентів змін в освіті. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС "Освіторія".