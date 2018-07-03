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Интервью

Не берите домой диких зверей: украинцам объяснили, почему нельзя забирать жителей леса

STYLERЖивотные        03.07.2018 - 15:35
Фото: pixabay.com/DomenicBlair
Фото: pixabay.com/DomenicBlair

Эксперты предостерегли об опасности одомашнивания животных

На Прикарпатье часто забирают домой жителей леса - диких косуль, сов, стрижей и даже медведей. Однако часто звери не стают домашними питомцами. Когда люди ими "наиграются", они возвращают их в дикую природу. А после попытки одомашнивания у животных остается мало шансов выжить. Об этом рассказали сотрудники Галицкого природного парка, передает "Сегодня".

По словам заместителя директора парка Владимира Бучко, такие истории случаются по несколько раз в неделю.

"Все маленькие дикие животные хорошо выглядят. Они такие красивые и пушистые, как игрушки. И, почему-то, люди всегда считают, что, если они увидели животное, или птенца, то оно обязательно потерялось. На самом деле, они не теряются, у них есть родители", -  отметил Бучко.

Он подчеркнул, что забирать маленьких зверят особо опасно. Поскольку большинство из них с молоком матери получают все необходимые полезные вещества для поддержания иммунитета. Как только человек забирает дикого малыша и кормит его иными продуктами, животное начинает терять иммунитет.

Сотрудники парка рассказали, что большинство найденышей остаются жить в парке, и лишь изредка их отпускают в мир дикой природы.

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Теги: животные, Прикарпатье
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