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Не беріть додому диких звірів: українцям пояснили, чому не можна забирати жителів лісу

STYLERТварини        03.07.2018 - 15:35
Фото: pixabay.com/DomenicBlair
Фото: pixabay.com/DomenicBlair

Експерти застерегли про небезпеку одомашнення тварин

На Прикарпатті часто забирають додому мешканців лісу - диких косуль, сов, стрижів і навіть ведмедів. Однак часто звірі не стають домашніми вихованцями. Коли люди ними награються, вони повертають їх у дику природу. А після спроби одомашнення у тварин залишається мало шансів вижити. Про це розповіли співробітники Галицького природного парку, передає "Сьогодні".

За словами заступника директора парку Володимира Бучка, такі історії трапляються по кілька разів на тиждень.

"Усі маленькі дикі тварини добре виглядають. Вони такі гарні і пухнасті, як іграшки. І, чомусь, люди завжди вважають, що, якщо вони побачили тварину, або пташеня, то воно обов'язково загубилося. Насправді, вони не губляться, у них є батьки", - зазначив Бучко.

Він підкреслив, що забирати маленьких тварин особливо небезпечно. Оскільки більшість з них з молоком матері отримують всі необхідні корисні речовини для підтримки імунітету. Як тільки людина забирає дикого малюка і годує його іншими продуктами, тварина починає втрачати імунітет.

Співробітники парку розповіли, що більшість знайд залишаються жити в парку, і лише зрідка їх відпускають у світ дикої природи.

Відео: Не забирайте диких тварин додому (YouTube/Сьогодні)

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Теги: тварини, Прикарпатье
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