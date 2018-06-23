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Интервью

Бешенные барсуки: в Винницкой области дикие животные держат в страхе все село

STYLERЖивотные        23.06.2018 - 21:05
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Селяне готовятся к охоте

В Винницкой области бешенные барсуки держат в страхе все село и нападают на людей. Об этом сообщает "Сегодня".

В селе Деребчин Винницкой области объявили карантин на два месяца.

Дело в том, что на это село регулярно нападают бешенные барсуки. Местные жители жалуются, что они искусали уже домашний скот, собак и людей.

Как сообщают селяне, они смогли убить одно животное, но уверены, что в лесу есть еще больные барсуки.

Первой жертвой бешенного барсука стала местная жительница Надежда Чурбанова, которая пасла в поле коров. Агрессивный барсук неожиданно выскочил из кустов и вцепился женщине в ногу.

Она утверждает, что если бы на помощь не пришла дочь, то больное животное загрызло бы ее.

"Начало кусать. Я руками отгоняла. Не могла отбить. Затем крикнула дочери, иди отбивай его. Она палкой начала лупить его, и оно как-то ушло", – рассказала пострадавшая жительница и добавила, что на пастбище теперь не пойдет.

Потом бешенный барсук напал на взрослого пса Дэнни. Пес прогуливался рано утром, когда стал жертвой нападения. Барсук укусил собаку за лапу и разорвал ему пополам губу.

В тот же день барсук добрался и до третьей жертвы – козы Зульки.

Обеспокоенные жители села закололи дикое животное вилами, а потом вызвали врачей-ветеринаров. Барсука отправили в лабораторию и после анализов, ветеринары подтвердили, что у животного бешенство.

Все жертвы барсука теперь ездят на уколы в районную больницу. А всем местным животным, котам и собакам сделали прививки от бешенства.

На данный момент в селе объявлен карантин. Пока на два месяца. А местные жители говорят, что бешенный барсук жил в лесу не один и готовятся к охоте.

Кстати, в Запорожье требуют решить проблему с бродячими собаками.

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Теги: Винницкая область, нападение, животные
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