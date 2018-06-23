Шалені борсуки: у Вінницькій області дикі тварини тримають в страху все село

Селяни готуються до полювання

У Вінницькій області шалені борсуки тримають в страху все село і нападають на людей. Про це повідомляє "Сьогодні".

В селі Деребчин Вінницької області оголосили карантин на два місяці.

Справа в тому, що на це село регулярно нападають шалені борсуки. Місцеві жителі скаржаться, що вони покусали вже худобу, собак і людей.

Як повідомляють селяни, вони змогли вбити одну тварина, але впевнені, що в лісі є ще хворі борсуки.

Першою жертвою шаленого борсука стала місцева жителька Надія Чурбанова, яка пасла в поле корів. Агресивний борсук несподівано вискочив з кущів і вчепився жінці ногу.

Вона стверджує, що якби на допомогу не прийшла дочка, то хвора тварина загризла б її.

"Почав кусати. Я руками відганяла. Не могла відбити. Потім крикнула дочці, йди відбивай його. Вона палицею почала лупити його, і воно якось пішло", – розповіла постраждала мешканка і додала, що на пасовищі тепер не піде.

Потім скажений борсук напав на дорослого пса Денні. Пес ішов рано вранці, коли став жертвою нападу. Борсук вкусив собаку за лапу і розірвав йому навпіл губу.

В той же день борсук добрався і до третьої жертви – кози Зульки.

Стурбовані жителі села закололи дику тварину вилами, а потім викликали лікарів-ветеринарів. Борсука відправили в лабораторію і після аналізів, ветеринари підтвердили, що у тварини сказ.

Всі жертви борсука тепер їздять на уколи в районну лікарню. А всім місцевим тваринам, котам і собакам зробили щеплення від сказу.

На даний момент в селі оголошено карантин. Поки на два місяці. А місцеві жителі кажуть, що скажений борсук жив у лісі не один і готуються до полювання.

До речі, у Запоріжжі вимагають вирішити проблему з бродячими собаками.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі