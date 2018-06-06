В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку (фото)

Животное спасают ветеринары

В Киеве мужчина и женщина выбросили кошку из окна шестого этажа. Животное спасли. Об этом рассказал активист Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

"Во время семейного скандала кошку просто выбросили с шестого этажа. Спасает Зоолюкс на Дмитриевской, все есть, очень просим огласку", - сообщили в сети.

"Соседи ругались и выбросили кошку с шестого этажа. Я с ней в клинике, состояние критическое, в 15:37 вызвала полицию следственно-оперативная группа пока не едет Национальная полиция Украины закон о жестоком обращении с животными принят и должен работать. Я жду наряд, который должен принять у меня заявление адрес клиники: Киев, Дмитриевская 39, Зоолюкс. Адрес происшествия: Артема 103, 4 парадное, 6 этаж. Фамилии соседей не знаю, имена Анна и Евгений. Прошу репостов", - рассказала очевидец.

Фото: Кошка (facebook.com/dtpua)

"Не потому, что жалко животное, а потому, что закон должен работать. Тегните в комментариях людей, которые могут помочь не спустить это дело на тормозах", - отметила она.



"По состоянию: пневмоторакс, трещина неба, черепно-мозговая. Сейчас нужно стабилизировать хоть немного, потом УЗИ, анализ крови. Прогнозы осторожные", - сообщили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtpua)

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина на глазах у детей выбросила из окна кошку и собаку.

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