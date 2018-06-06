У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку (фото)

Тварину рятують ветеринари

У Києві чоловік і жінка викинули кішку з вікна шостого поверху. Тварину врятували. Про це розповів активіст Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Під час сімейного скандалу кішку просто викинули з шостого поверху. Рятує Зоолюкс на Дмитрівській, все є, дуже просимо розголосу", - повідомили у мережі.

"Сусіди сварилися і викинули кішку з шостого поверху. Я з нею в клініці, стан критичний, 15:37 викликала поліцію слідчо-оперативна група поки не їде Національна поліція України закон про жорстоке поводження з тваринами прийнятий і повинен працювати. Я чекаю наряд, який повинен прийняти у мене заяву адреса клініки: Київ, Дмитрівська 39, Зоолюкс. Адреса події: Артема 103, 4 під'їзд, 6 поверх. Прізвища сусідів не знаю, імена Ганна і Євген. Прошу репостів", - розповіла очевидець.

Фото: Кішка (facebook.com/dtpua)

"Не тому, що шкода тварину, а тому, що закон повинен працювати. Тегніть в коментарях людей, які можуть допомогти не спустити цю справу на гальмах", - зазначила вона.



"За станом на: пневмоторакс, тріщина неба, черепно-мозкова. Зараз потрібно стабілізувати хоч трохи, потім УЗД, аналіз крові. Прогнози обережні", - повідомили в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

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