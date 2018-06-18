В Кропивницком массово травят собак: погибло несколько сотен

Собаки скончались в судорогах

В Кропивницком неизвестные массово травят собак. Об этом сообщает ТСН.

В Кропивницком неизвестные травят собак. В понедельник, 18 июня было обнаружено шесть тел, а еще один щенок бился в предсмертных судорогах.

Известно, что за последний месяц умерло несколько сот животных. Погибают собаки от противотуберкулезного препарата, который подкладывают им в еду. Этот препарат продается свободно в аптеках и стоит дешево.

После приема отравленной еды, собаки умирают через полчаса в судорогах. От такой страшной смерти есть противоядие – витамин В6, но его нужно ввести сразу.

Убийства животных происходят в разных районах Кропивницкого. Городские власти сообщили, что они не причастны к травле животных, а полиция открыла уже три уголовных производства, но подозреваемых так и не нашли.

Основные жертвы неизвестных – это уличные собаки, но были зафиксированы отравления и домашних питомцев. Трупы животных находят на детских площадках, в подъездах и цветниках.

Централизованного городского приюта для животных в Кропивницком нет, а волонтеры смогли обустроить небольшие прибежища для собак. Но к сожалению, охватить всех собак в городе они не в состоянии.

Видео: В Кропивницком массово травят собак (ТСН)

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