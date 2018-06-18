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У Кропивницькому масово труять собак: загинуло кілька сотень

STYLERТварини        18.06.2018 - 17:50

Собаки померли в судомах

У Кропивницькому невідомі масово труять собак. Про це повідомляє ТСН.

У Кропивницькому невідомі труять собак. У понеділок, 18 червня було виявлено шість тіл, а ще один щеня корчився в передсмертних судомах.

Відомо, що за останній місяць померло кілька сотень тварин. Гинуть собаки від протитуберкульозного препарату, який підкладають їм у їжу. Цей препарат вільно продається в аптеках і коштує дешево.

Після прийому отруєної їжі, собаки помирають через півгодини в судомах. Від такої страшної смерті є протиотрута – вітамін В6, але його потрібно ввести відразу.

Вбивства тварин відбуваються в різних районах Кропивницького. Міські власті повідомили, що вони не причетні до цькування тварин, а поліція відкрила вже три кримінальні провадження, але підозрюваних так і не знайшли.

Основні жертви невідомих – це вуличні собаки, але були зафіксовані отруєння і домашніх вихованців. Трупи тварин знаходять на дитячих майданчиках, в під'їздах і квітниках.

Централізованого міського притулку для тварин у Кропивницькому немає, а волонтери змогли облаштувати невеликі притулки для собак. Але на жаль, охопити всіх собак в місті вони не в змозі.

Відео: У Кропивницького масово труять собак (ТСН)

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Теги: Кропивницкий, собака, отравление
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