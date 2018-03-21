Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Лечить не будем": в сети просят помочь кошке дорогой породы, которую бросили хозяева (фото)

STYLERЖивотные        21.03.2018 - 17:17
Фото: Брошенная кошка (facebook.com/lana.chiaro)
Фото: Брошенная кошка (facebook.com/lana.chiaro)

Кошке нужен дом - теплый и спокойный

В сети просят помочь больной кошке, которую хозяева бросили на произвол судьбы. Об этом сообщила Светлана Горовенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, от животного отказались хозяева, увидели сыпь на ней, отнесли в клинику, узнали диагноз и сказали врачам: "Избавьтесь от нее, она нам не нужна. На руки не идет, у нас двое детей маленьких, а она от них прячется. Тут еще эта сыпь и вирус. Лечить не будем".

Фото: Брошенная кошка (facebook.com/lana.chiaro)

"Диагноз: инфекционный перитонит кошек. Пока нужен уход и лечение от высыпи. Сам вирус не лечится. Она может прожить как месяц, так и полгода и 10 лет. Чаще всего активизируется после 10 лет", - написала Светлана.

Горовенко отмечает, что кошке нужен дом - теплый и спокойный, без детей, без других животных.

Фото: Брошенная кошка (facebook.com/lana.chiaro)

"Абиссинки - одна из самых умнейших пород. Если любить ее, она непременно полюбит вас. Оплатила ей стационар в клинике пока что. Будут пытаться найти ей хозяев", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/lana.chiaro)

В сети бурно отреагировали на такой факт безответственности людей, которые бросили животное.

Вера Щербакова возмутилась, что нет границ человеческого идиотизма.

"Люди, купившие животное как вазу для украшения, когда пришел момент проявить ответветсвенность, просто бросили животное. Хорошо, что есть и другие, которые супермены, и защищают животинок и спасают их. Посмотрите на это чудо - длинная шея, красивейшие глаза и любовь в каждой шерстинке. Заберите ее к себе, сейчас ее уже лечат и ей очень нужна любовь", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/vshcherbakova)

Скриншот комментариев (facebook.com/vshcherbakova)

Напомним, что в Днепре собака не покидала умершую хозяйку и не давала подойти к трупу.

Ася Рамисовна: в киевском патруле будет "служить" кошка (видео) "Нет слов": в аэропорту "Киев" хозяйка бросила своего котенка и улетела
Теги: кошка, живтные
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top