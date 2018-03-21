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"Лікувати не будемо": в мережі просять допомогти кішці дорогої породи, яку кинули господарі (фото)

STYLERТварини        21.03.2018 - 17:17
Фото: Кинута кішка (facebook.com/lana.chiaro)
Фото: Кинута кішка (facebook.com/lana.chiaro)

Кішці потрібен дім - теплий і спокійний

У мережі просять допомогти хворій кішці, яку господарі кинули напризволяще. Про це повідомила Світлана Горовенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, від тварини відмовилися господарі, побачили висип на ній, віднесли в клініку, дізналися діагноз і сказали лікарям: "Позбавтеся від неї, вона нам не потрібна. На руки не йде, у нас двоє маленьких дітей, а вона від них ховається. Тут ще цей висип і вірус. Лікувати не будемо".

Фото: Кинута кішка (facebook.com/lana.chiaro)

"Діагноз: інфекційний перитоніт кішок. Поки потрібен догляд і лікування від висип. Сам вірус не лікується. Вона може прожити місяць, так і півроку і 10 років. Найчастіше активізується після 10 років", - написала Світлана.

Горовенко зазначає, що кішці потрібен дім - теплий і спокійний, без дітей, без інших тварин.

Фото: Кинута кішка (facebook.com/lana.chiaro)

"Абиссинки - одна з самих найрозумніших порід. Якщо любити її, вона неодмінно полюбить вас. Оплатила їй стаціонар в клініці поки що. Будуть намагатися знайти їй господарів", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/lana.chiaro)

У мережі бурхливо відреагували на такий факт безвідповідальності людей, які кинули тварина.

Віра Щербакова обурилася, що немає меж людського ідіотизму.

"Люди, які купили тварина як вазу для прикраси, коли прийшов момент проявити ответветсвенность, просто кинули тварина. Добре, що є й інші, які супермени, і захищають животинок і рятують їх. Подивіться на це чудо - довга шия, красиві очі і любов у кожній шерстинке. Заберіть її до себе, зараз її вже лікують і їй дуже потрібна любов", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/vshcherbakova)

Скріншот коментарів (facebook.com/vshcherbakova)

Нагадаємо, що в Дніпрі собака не покидала померлу господиню і не давала підійти до трупа.

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Теги: кошка, живтные
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