"Ужас": в Киеве на пляже отдыхали питоны (фото)

Местные жители шокированы опасными "питомцами" на берегу озера

В Днепровском районе Киева возле озера Тельбин отдыхающие заметили питонов, которые свободно плавали на мелководье. Об этом рассказали на странице "Наш дім — Березняки" в соцсети Facebook.

Змей "выгуливали" в пятницу, 15 июня.

"У нас новые жильцы. Готовы встретиться с ними на Тельбине?" – написала автор публикации Тамара Пашаева.

Фото: Питоны на пляже (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Местные жители отметили, что ранее видели мужчину, который нес двух питонов на шее. Он был замечен в одной из аптек и в салоне автобуса №51.

Фото пресмыкающихся прокомментировали пользователи сети:

"Судя по толщине, верхний уже кем-то поужинал".

"Не только ж с собачками на пляж ходить".

"Я видела мужчину, который их или других их сородичей нес на себе, так что, возможно, что чьи-то питомцы на выгуле".

"Они еще в 51 автобусе пассажирами были".

Фото: Питоны (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

"Я этих змей с хозяином недавно видела в аптеке".

"Такие питомцы гораздо чище, чем половина тех, кто купается в Тельбине. Так что не переживайте".

"Чья-то тещенька на солнышке пузико греет".

"Они не кусаются, они только обнимают хвостом вокруг шеи, а потом съедают жертву целиком".

"Ужас".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Сркиншот поста (facebook.com/Kiev2day)

Стоит отметить, что в сообществе также рассказали о чьем-то крокодиле, замеченном под автомобилем.

Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Напомним, питоны - неядовитые змеи.

Ранее сообщалось, что питон целиком проглотил женщину.

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