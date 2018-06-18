Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Ужас": в Киеве на пляже отдыхали питоны (фото)

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 14:22
Фото: pixabay.com/Kapa65
Фото: pixabay.com/Kapa65

Местные жители шокированы опасными "питомцами" на берегу озера

В Днепровском районе Киева возле озера Тельбин отдыхающие заметили питонов, которые свободно плавали на мелководье. Об этом рассказали на странице "Наш дім — Березняки" в соцсети Facebook.

Змей "выгуливали" в пятницу, 15 июня.

"У нас новые жильцы. Готовы встретиться с ними на Тельбине?" – написала автор публикации Тамара Пашаева.

Фото: Питоны на пляже (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Местные жители отметили, что ранее видели мужчину, который нес двух питонов на шее. Он был замечен в одной из аптек и в салоне автобуса №51.

Фото пресмыкающихся прокомментировали пользователи сети:

"Судя по толщине, верхний уже кем-то поужинал".

"Не только ж с собачками на пляж ходить".

"Я видела мужчину, который их или других их сородичей нес на себе, так что, возможно, что чьи-то питомцы на выгуле".

"Они еще в 51 автобусе пассажирами были".

Фото: Питоны (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

"Я этих змей с хозяином недавно видела в аптеке".

"Такие питомцы гораздо чище, чем половина тех, кто купается в Тельбине. Так что не переживайте".

"Чья-то тещенька на солнышке пузико греет".

"Они не кусаются, они только обнимают хвостом вокруг шеи, а потом съедают жертву целиком".

"Ужас".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Сркиншот поста (facebook.com/Kiev2day)

Стоит отметить, что в сообществе также рассказали о чьем-то крокодиле, замеченном под автомобилем.

Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Напомним, питоны - неядовитые змеи.

Ранее сообщалось, что питон целиком проглотил женщину.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)

Пристает к девочкам на пляже: в Запорожье предупредили о странном мужчине Жителей Одесской области напугал смерч: впечатляющее видео
Теги: Киев, питон, пляж, змеи
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь