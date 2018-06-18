"Ужас": в Киеве на пляже отдыхали питоны (фото)

Местные жители шокированы опасными "питомцами" на берегу озера
В Днепровском районе Киева возле озера Тельбин отдыхающие заметили питонов, которые свободно плавали на мелководье. Об этом рассказали на странице "Наш дім — Березняки" в соцсети Facebook.
Змей "выгуливали" в пятницу, 15 июня.
"У нас новые жильцы. Готовы встретиться с ними на Тельбине?" – написала автор публикации Тамара Пашаева.
Фото: Питоны на пляже (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
Местные жители отметили, что ранее видели мужчину, который нес двух питонов на шее. Он был замечен в одной из аптек и в салоне автобуса №51.
Фото пресмыкающихся прокомментировали пользователи сети:
"Судя по толщине, верхний уже кем-то поужинал".
"Не только ж с собачками на пляж ходить".
"Я видела мужчину, который их или других их сородичей нес на себе, так что, возможно, что чьи-то питомцы на выгуле".
"Они еще в 51 автобусе пассажирами были".
Фото: Питоны (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
"Я этих змей с хозяином недавно видела в аптеке".
"Такие питомцы гораздо чище, чем половина тех, кто купается в Тельбине. Так что не переживайте".
"Чья-то тещенька на солнышке пузико греет".
"Они не кусаются, они только обнимают хвостом вокруг шеи, а потом съедают жертву целиком".
"Ужас".
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
Сркиншот поста (facebook.com/Kiev2day)
Стоит отметить, что в сообществе также рассказали о чьем-то крокодиле, замеченном под автомобилем.
Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
Скриншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
Напомним, питоны - неядовитые змеи.
Ранее сообщалось, что питон целиком проглотил женщину.
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