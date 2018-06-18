"Жах": у Києві на пляжі відпочивали пітони (фото)

Місцеві жителі шоковані небезпечними "вихованцями" на березі озера

У Дніпровському районі Києва біля озера Тельбін відпочивальники помітили пітонів, які вільно плавали на мілководді. Про це розповіли на сторінці "Наш дім — Березняки" в соцмережі Facebook.

Змій "вигулювали" у п'ятницю, 15 червня.

"У нас нові мешканці. Готові зустрітися з ними на Тельбіні?" – написала автор публікації Тамара Пашаєва.

Фото: Пітони на пляжі (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Місцеві жителі відзначили, що раніше бачили чоловіка, який ніс двох пітонів на шиї. Він був помічений в одній з аптек та в салоні автобуса №51.

Фото плазунів прокоментували користувачі мережі:

"Судячи по товщині, верхній вже кимось повечеряв".

"Не тільки ж з собачками на пляж ходити".

"Я бачила чоловіка, який їх або інших їх родичів ніс на собі, так що, можливо, чиїсь вихованці на вигулі".

"Вони ще в 51 автобусі пасажирами були".

Фото: Пітони (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

"Я цих змій з господарем нещодавно бачила в аптеці".

"Такі вихованці набагато чистіше, ніж половина тих, хто купається в Тельбіні. Так що не переживайте".

"Чиясь тещенька на сонечку пузико гріє".

"Вони не кусаються, вони тільки обіймають хвостом навколо шиї, а потім з'їдають жертву цілком".

"Жах".

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Сркиншот поста (facebook.com/Kiev2day)

Варто відзначити, що в спільноті також розповіли про чийогось крокодила, виявленого під автомобілем.

Скріншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Скріншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Нагадаємо, пітони - неотруйні змії.

Раніше повідомлялося, що пітон цілком проковтнув жінку.

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