"А что будет с ребенком?": Алена Шоптенко сообщила о важных переменах в жизни (фото)

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Молодая мама собралась работать в привычном темпе

Популярная украинская танцовщица, хореограф, мастер спорта международного класса и победительница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая 9 июня 2018 года родила первенца, выходит из декрета. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

Хореограф поделилась трогательным снимком с маленьким сыном Алексеем.

"Ну, вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченной. Теперь к рабочим будням молокозавода добавляется еще и работа. Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга", - отметила 30-летняя артистка.

"Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!" – добавила она.

Фото: Алена Шоптенко с сыном (instagram.com/alena_shoptenko)

На снимок обратила внимание известная украинская певица Джамала, которая не так давно также впервые стала мамой.

"Красота!" - написала исполнительница.

Некоторые раскритиковали выход танцовщицы из декрета и спросили, кто будет смотреть за малышом. Фото прокомментировали многие пользователи сети:

"Не понимаю, зачем так рано выходить на работу, ребенку нужна мама, а не няня или еще кто-то!".

"Удачи Вам в этом не легком деле. Совмещать столь важную роль мамы с работой очень сложно, но я уверена, Вы справитесь".

"Как же Вам идет быть мамой!".

"Алена, а кто будет с ребенком, как будешь справляться? Спрашиваю потому, что я также мама (3 месяца) и не могу понять, как я могу выйти на работу. Поделись идеями".

"Отличное фото".

"Вы такая женственная".

"А на кого малыша?".

Скриншот поста (instagram.com/alena_shoptenko)

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Стоит отметить, что в 2016 году Шоптенко во второй раз вышла замуж. Избранником стал предприниматель Алексей Иванов. Первым мужем хореографа был Дмитрий Дикусар.

Кстати, Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем и сыном.

Ранее Шоптенко рассказала о родах.

Напомним, накануне родов беременная Алена Шоптенко украсила обложку глянцевого журнала.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре (видео: STYLER.rbc.ua)