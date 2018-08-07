"А что будет с ребенком?": Алена Шоптенко сообщила о важных переменах в жизни (фото)

Молодая мама собралась работать в привычном темпе
Популярная украинская танцовщица, хореограф, мастер спорта международного класса и победительница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая 9 июня 2018 года родила первенца, выходит из декрета. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
Хореограф поделилась трогательным снимком с маленьким сыном Алексеем.
"Ну, вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченной. Теперь к рабочим будням молокозавода добавляется еще и работа. Есть выражение "двигайся в темпе вальса", а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться "в темпе свинга", - отметила 30-летняя артистка.
"Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!" – добавила она.
Фото: Алена Шоптенко с сыном (instagram.com/alena_shoptenko)
На снимок обратила внимание известная украинская певица Джамала, которая не так давно также впервые стала мамой.
"Красота!" - написала исполнительница.
Некоторые раскритиковали выход танцовщицы из декрета и спросили, кто будет смотреть за малышом. Фото прокомментировали многие пользователи сети:
"Не понимаю, зачем так рано выходить на работу, ребенку нужна мама, а не няня или еще кто-то!".
"Удачи Вам в этом не легком деле. Совмещать столь важную роль мамы с работой очень сложно, но я уверена, Вы справитесь".
"Как же Вам идет быть мамой!".
"Алена, а кто будет с ребенком, как будешь справляться? Спрашиваю потому, что я также мама (3 месяца) и не могу понять, как я могу выйти на работу. Поделись идеями".
"Отличное фото".
"Вы такая женственная".
"А на кого малыша?".
Скриншот поста (instagram.com/alena_shoptenko)
Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)
Стоит отметить, что в 2016 году Шоптенко во второй раз вышла замуж. Избранником стал предприниматель Алексей Иванов. Первым мужем хореографа был Дмитрий Дикусар.
Кстати, Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем и сыном.
Ранее Шоптенко рассказала о родах.
Напомним, накануне родов беременная Алена Шоптенко украсила обложку глянцевого журнала.
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