Ани Лорак чуть не погибла на кабриолете в Греции

Звезда рассказала детали инцидента

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, едва не погибла во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" в Греции. Об этом сообщает "kp.ua".

По сценарию, пара влюбленных опаздывает на самолет и пытается догнать его на красном кабриолете. Авто с певицей и ее спутником должно было двигаться по узкой извилистой дороге.

Двигатель кабриолета быстро нагревался на солнце, из-за чего приходилось постоянно делать перерывы.

"В какой-то момент, когда мы спускались по серпантину, вдруг начал отказывать тормоз. Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну, все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить", - рассказала Ани Лорак.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

"До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", - призналась звезда.

Видео: Ани Лорак – "Сумасшедшая" - тизер (YouTube/Ани Лорак)

Кстати, активист пояснил, почему нужно бойкотировать выступающих в России украинских артистов.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)