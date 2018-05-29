"Внутренний оккупант": активист пояснил, почему нужно бойкотировать выступающих в России украинских артистов

Россияне все еще пытаются наполнить украинское культурное пространство своим продуктом

Известный активист, общественный деятель, активный участник Революции достоинства Сергей Стерненко, на которого недавно было совершено покушение, пояснил, почему нужно бойкотировать украинских артистов, которые выступают на территории Российской Федерации.

В интервью изданию Gazeta.ua он подчеркнул, что песня - это один из инструментов промывания мозгов украинцам.

"Внутренний оккупант - это собирательный образ. Это - деятельность российских спецслужб на территории Украины, олигархат, который контролирует украинскую политику и государство в целом. И артисты, которые поддерживают действия страны-агрессора, или гастролируют на ее территории, будучи гражданами Украины. Россия воюет с нами в военной сфере, экономической, где большое количество бизнес-учреждений принадлежат россиянам. И в религиозной и культурной. Пытаются наполнить украинское культпространство своим продуктом. Есть выражение: "Там где звучит русская песня, там и есть Россия". Песня - это один из инструментов промывания мозгов украинцам и формирования мифа об "одном народе", - отметил Стерненко.

По его словам, власть на проявления коллаборации должна реагировать быстро и решительно.

"Зато Ани Лорак и Светлана Лобода - до сих пор народные артистки Украины. Они живут и работают в Москве, являются частью российской культурной пропаганды", - сказал активист.

Цель акций протеста, подчеркнул Стерненко, обратить внимание законодателя и президента Украины на эту проблему.

"В какой-то степени нас услышали в конце прошлого года. Вячеслав Кириленко предложил собирать дополнительный военный сбор из музыкантов, которые гастролируют в России. И маркировать их видео или аудио. Простого решения этой проблемы нет. Но это могут сделать только те, кто сейчас у власти. А им это не нужно", - считает он.

Хайп-такси: ваше отношение к украинским артистам, работающим в России

"Андрей Данилко после 2014 года ездил в Россию. Несколько месяцев назад в интервью говорил, что у него остались положительные впечатления от встречи с Путиным. Майдан не поддерживал. После этого неприятно было видеть Данилко в жюри на отборе к Евровидению. Как человек, который поддерживает убийство сограждан, может там сидеть?" - резюмировал Стерненко.

Светлана Лобода: наша или не наша

Ранее Стерненко рассказал, как бороться с "культурными заробитчанами".