"Внутрішній окупант": активіст пояснив, чому потрібно бойкотувати українських артистів, що виступають в РФ

Росіяни все ще намагаються наповнити український культурний простір своїм продуктом

Відомий активіст, громадський діяч, активний учасник Революції гідності Сергій Стерненко, на якого нещодавно було скоєно замах, пояснив, чому потрібно бойкотувати українських артистів, які виступають на території Російської Федерації.

В інтерв'ю виданню Gazeta.ua він підкреслив, що пісня - це один з інструментів промивання мізків українцям.

"Внутрішній окупант - це сукупний образ. Це - діяльність російських спецслужб на території України, олігархат, який контролює українську політику та державу загалом. І артисти, які підтримують дії країни-агресора, або гастролюють на її території, будучи громадянами України. Росія воює з нами у військовій сфері, економічній, де велика кількість бізнес-установ належать росіянам. І в релігійній та культурній. Намагаються наповнити український культпростір своїм продуктом. Є вислів: "Там где звучит русская песня, там и есть Россия". Пісня - це один з інструментів промивання мізків українців і формування міфу про "один народ", - зазначив Стерненко.

За його словами, влада на прояви колаборації повинна реагувати швидко і рішуче.

"Зате Ані Лорак і Світлана Лобода - досі народні артистки України. Вони живуть і працюють у Москві, є частиною російської культурної пропаганди", - сказав активіст.

Мета акцій протесту, підкреслив Стерненко, звернути увагу законодавців і президента України на цю проблему.

"В якійсь мірі нас почули в кінці минулого року. В'ячеслав Кириленко запропонував збирати додатковий військовий збір з музикантів, які гастролюють в Росії. І маркувати їхні відео або аудіо. Простого вирішення цієї проблеми немає. Але це можуть зробити тільки ті, хто зараз у владі. А їм це не потрібно", - вважає він.

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"Андрій Данилко після 2014 року їздив у Росію. Кілька місяців тому в інтерв'ю казав, що у нього залишилися позитивні враження від зустрічі з Путіним. Майдан не підтримував. Після цього неприємно було бачити Данилка у журі на відборі до Євробачення. Як людина, яка підтримує вбивство співгромадян, може там сидіти?" - резюмував Стерненко.

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Раніше Стерненко розповів, як боротися з "культурними заробітчанами".