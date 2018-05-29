"Мы не можем прощать кровь украинцев": активист рассказал, как бороться с "культурными заробитчанами"

Стерненко подчеркнул, что "измену можно понять, но нельзя простить"

Известный активист, общественный деятель, активный участник Революции Достоинства Сергей Стерненко, на которого недавно было совершено покушение, считает, что один из самых эффективных способов бороться с украинскими артистами, которые постоянно выступают в России, - не давать им возможности заработать в нашей стране. Об этом он сказал в интервью изданию Gazeta.ua.

По его словам, такой язык "культурные заробитчане" хорошо понимают и начинают определяться.

"Сергей Бабкин признал Россию агрессором, Крым - оккупированной территорией. Теперь выступать туда не ездит. Светлана Лобода и Ани Лорак сделали наоборот. Самое большое зло делают артисты, которые комментируют российско-украинские отношения, поддерживают мифы российской пропаганды. Эти люди публичные, имеют много фанатов, которые прислушиваются к их мнению. Если Лобода или Дорн скажут, что украинцы и русские "это братский народ", то часть их сторонников будут считать так же. Это бомба замедленного действия", - отметил он.

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"Мы не можем прощать кровь украинцев. Как пишет Василий Шкляр в книге "Троща": "Измену можно понять, но нельзя простить". Я с этим согласен. Украинцы платят слишком высокую цену, чтобы оставаться суверенным государством", - добавил активист.

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