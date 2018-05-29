"Ми не можемо прощати кров українців": активіст розповів, як боротися з "культурними заробітчанами"

Стерненко підкреслив, що "зраду можна зрозуміти, але не можна пробачити"

Відомий активіст, громадський діяч, активний учасник Революції Гідності Сергій Стерненко, на якого нещодавно було скоєно замах, вважає, що один з найефективніших способів боротися з українськими артистами, які постійно виступають в Росії, - не давати їм можливості заробити в нашій країні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

За його словами, таку мову "культурні заробітчани" добре розуміють і починають визначатися.

"Сергій Бабкін визнав Росію агресором, Крим - окупованою територією. Тепер виступати туди не їздить. Світлана Лобода і Ані Лорак зробили навпаки. Найбільше зло роблять артисти, які коментують російсько-українські відносини, підтримують міфи російської пропаганди. Ці люди публічні, мають багато фанатів, які дослухаються до їхньої думки. Якщо Лобода чи Дорн скажуть, що українці і росіяни "это братский народ", то частина їхніх прихильників будуть вважати так само. Це бомба уповільненої дії", - зазначив він.

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"Ми не можемо прощати кров українців. Як пише Василь Шкляр у книзі "Троща": "Зраду можна зрозуміти, але не можна пробачити". Я з цим згоден. Українці платять занадто високу ціну, щоб залишатися суверенною державою", - додав активіст.

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