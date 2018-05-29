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"Ми не можемо прощати кров українців": активіст розповів, як боротися з "культурними заробітчанами"

STYLERLIFE        29.05.2018 - 10:09
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Стерненко підкреслив, що "зраду можна зрозуміти, але не можна пробачити"

Відомий активіст, громадський діяч, активний учасник Революції Гідності Сергій Стерненко, на якого нещодавно було скоєно замах, вважає, що один з найефективніших способів боротися з українськими артистами, які постійно виступають в Росії, - не давати їм можливості заробити в нашій країні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

За його словами, таку мову "культурні заробітчани" добре розуміють і починають визначатися.

"Сергій Бабкін визнав Росію агресором, Крим - окупованою територією. Тепер виступати туди не їздить. Світлана Лобода і Ані Лорак зробили навпаки. Найбільше зло роблять артисти, які коментують російсько-українські відносини, підтримують міфи російської пропаганди. Ці люди публічні, мають багато фанатів, які дослухаються до їхньої думки. Якщо Лобода чи Дорн скажуть, що українці і росіяни "это братский народ", то частина їхніх прихильників будуть вважати так само. Це бомба уповільненої дії", - зазначив він.

Світлана Лобода: наша чи не наша

"Ми не можемо прощати кров українців. Як пише Василь Шкляр у книзі "Троща": "Зраду можна зрозуміти, але не можна пробачити". Я з цим згоден. Українці платять занадто високу ціну, щоб залишатися суверенною державою", - додав активіст.

Хайп-таксі: ваше ставлення до українських артистів, що працюють в Росії

До речі, Андрій Хливнюк розповів про життя справжнього меломана, українські реалії і російських фанів.

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Теги: Ані Лорак, Світлана Лобода, Іван Дорн, украинские артисты
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