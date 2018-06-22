Ани Лорак засветилась на фестивале в Киеве (фото)

Певица с мужем пришла послушать Jamiroquai
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно приехала в Украину. Звезда вместе со своим мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась на концерте в Киеве. Соответствующее фото опубликовано на странице исполнительницы в соцсети Instagram.
Каролина Куек (настоящее имя певицы) посетила столичный музыкальный фестиваль, на котором выступала знаменитая британская группа, легенда джаз-фанка Jamiroquai.
Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)
В Instagram Stories 39-летняя звезда поделилась кадрами с НСК "Олимпийский", где 21 июня состоялось открытие фестиваля Belive.
Скриншот (instagram.com/anilorak)
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак показала, куда пошла "первым делом".
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)