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Ани Лорак засветилась на фестивале в Киеве (фото)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 09:03
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица с мужем пришла послушать Jamiroquai

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно приехала в Украину. Звезда вместе со своим мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась на концерте в Киеве. Соответствующее фото опубликовано на странице исполнительницы в соцсети Instagram.

Каролина Куек (настоящее имя певицы) посетила столичный музыкальный фестиваль, на котором выступала знаменитая британская группа, легенда джаз-фанка Jamiroquai.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

В Instagram Stories 39-летняя звезда поделилась кадрами с НСК "Олимпийский", где 21 июня состоялось открытие фестиваля Belive.

 

Скриншот (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак показала, куда пошла "первым делом".

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ани Лорак
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