Анита Луценко показала, как быстро привести себя в форму (видео)

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фитнес-тренер дала несколько полезных советов

Известная фитнес-тренер Анита Луценко и экс-тренер шоу "Зважені та щасливі" показала, как можно быстро и эффективно привести себя в форму. Полезными советами звездный тренер поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Анита Луценко показала и описала несколько упражнений, которые помогут подтянуть ягодицы и ноги. Для этого она использовала специальную резинку для фитнеса.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 24 Лип 2018 р. о 11:04 PDT

Видео: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Упражнения от Аниты Луценко:

1. Приседания с выпрыгиваниями (ноги шире) 10 раз.

2. Наклон с ногой в сторону 20 раз (листай упражнения).

3. Подъем таза с разведением колен 20 раз.

4. Шаги боком 10 шагов в одну сторону и сразу 10 в другую!

Между упражнениями - отдых 30 сек.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко поделилась 10 правилами питания и активности.

Луценко не скрывает, что время от времени позволяет себе что-то "вредное". При этом фитнес-тренер неоднократно подчеркивала, что не зацикливается на ЗОЖ-е.

"Выстраиваешь весь режим, который делает тебя ЗДОРОВОЙ и красивой, тогда начинаем вместе есть зразы на праздники! И пиццу в Италии!" - подытожила Анита Луценко.

Также Анита Луценко поделилась домашним рецептом сырников, которые отлично подойдут на завтрак.

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету