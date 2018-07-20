Анна Седокова отпраздновала день рождения дочери в Киеве

Фото: Анна Седокова (facebook.com/asedokova)

Чтобы дальше встречаться с Моникой, певице прийдтся летать в США

Известная певица Анна Седокова на протяжении многих месяцев боролась со своим бывшим мужем за право воспитания своей семилетней дочки Моники. Максим Чернявский хотел лишить родительских прав Седокову, но им все-таки удалось найти компромисс. Анна встретилась с дочкой и отпраздновала день ее рождения вместе с Моникой, об этом сообщает Starhit.ru.

Фото: Анна Седокова с дочкой Моникой (instagram.com/annasedokova)

Борьба за опеку над маленькой дочерью Анны Седоковой, продлившаяся очень длительное время и нанесшая значительный вред здоровью звезды, недавно мирно закончилась. Певица смогла договориться со своим бывшим мужем о совместном воспитании девочки. Родители решили, что Моника будет находиться с мамой и папой поочередно.

"Я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой. Моника всегда была для меня абсолютным светом, любовью. Мне кажется, это самый нежный ребенок во вселенной. И когда у тебя его забрали, а все вокруг еще кричат, что ты ужасная мать, — это страшно!" – рассказала Анна. Певица добавила, что это признание она сделала во время одного своего интервью, из-за нервного срыва. Как отметила Седокова, был шанс остановить это интервью, не дать ему дальнейшего хода, но Анна поняла, что больше не в силах сдерживать душевную боль и проговорилась.

В дальнейшем, чтобы встречаться с дочерью певице придется летать в США, потому, что Моника является гражданкой этой страны. Согласно мировому соглашению, она обязана проживать на территории этой страны. Кроме того, в скором времени наследница звезды должна пойти в школу, а это значит, что ее встречи с мамой на территории ее проживания в России будут затруднительны.

Фото: Беременная Моникой Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Для Моники была организована вечерника в стиле героев диснеевских мультфильмов. В празднике "приняли участие" принцессы из сказок: "Красавица и чудовище", "Золушка" и принцесса Жасмин. Кроме того, праздничную программу дополнили яркие выступления от фокусников, а аниматоры для маленьких гостей устроили дождик из разноцветной бумаги и шоу с паром.

Кстати, ранее сообщалось, как Анна Седокова трогательно поздравила свою дочь с днем рождения в социальной сети.

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Видео: video.rbc.ua