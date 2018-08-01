Арнольд Шварценеггер скоро приедет в Киев

Фото: Арнольд Шварценеггер (instagram.com/schwarzenegger)

Знаменитый актер посетит украинскую столицу

Легендарный американский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который также является организатором собственного конкурса по бодибилдингу Arnold Classic, собрался посетить Киев. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

71-летний актер приедет в течение нескольких месяцев и будет гулять по украинской столице.

По словам Виталия Кличко, он позвонил Шварценеггеру, чтобы поздравить его с днем рождения.

"Только позавчера с ним общался по Skype, у него был день рождения, я его поздравил и он мне сказал, что в течение двух месяцев он приедет в Киев", - сообщил Кличко.

"Уверен, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из самых красивых городов мира", - заявил столичный мэр.

Точная дата визита знаменитого культуриста, который обладает рядом премий по бодибилдингу и является семикратным обладателем титула "Мистер Олимпия", пока неизвестна. Стоит отметить, что несколько месяцев назад актера прооперировали.

Видео: В Киев приедет Шварценеггер (YouTube/Сніданок з 1+1)

Ранее сообщалось, что Шварценеггер проведал Ломаченко после операции.

Кстати, звезда "Индианы Джонс" снимается в украинском фильме. Актер известен по роли в фильме "Терминатор-2".

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