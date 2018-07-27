Звезда "Индианы Джонс" снимается в украинском фильме

Фото: Фильм "Захар Беркут (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Известная ирландская актриса снимается в украинском фильме в Карпатах

Известный украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев вместе с международной командой сейчас работает над съемками фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Летом этого года украинцы искренне порадовались новости о том, что главную роль в фильме "Захар Беркут" сыграет голливудский актер Роберт Патрик, известный своей ролью в фильме "Терминатор-2".

Кроме Роберта Патрика, в картине снимутся также Поппи Дрейтон (Мирослава), известная по фильму "Аббатство Даунтон" и Томми Фенаган (Тугар), которого зрители могли помнить по его ролям в картинах "Гладиатор" и "Храброе сердце". Режиссер Ахтем Сеитаблаев дал эксклюзивное интервью для Styler.

Также стало известно, что в фильме примет участие и Элисон Дуди – знаменитая ирландская актриса, сыгравшая Дженни Флекс в 14-й серии Бондианы и Эльзу Шнайдер в кинокартине "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

По информаци с официально страницы фильма, в картине "Захар Беркут" Элисон играет роль Рады - жены Захара Беркута.

Фото: Элисон Дуди сыграет роль Рады, жены Захара Беркута (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Вместе с Ахтемом Сеитаблаев над фильмом также будет работать сорежиссёр Джон Винн, известный совместной работой с компанией Marvel и Гильермо дель Торо.

С американской стороны продюсерами фильма будут Юрий Карновский, Раджа Коллинз и Джефф Райс, а вот за содержательную и творческую работу будет отвечать украинская команда. Голливудские партнеры будут коммуницировать с международным актерским составом фильме и помогать продвигать проект на зарубежных рынках.

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Ранее Ахтем Сеитаблаев поделился подробностями съемок фильма "Захар Беркут".

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