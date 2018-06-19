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Известный голливудский актер сыграет главную роль в украинском фильме

STYLERКино        19.06.2018 - 16:55

Актер уже посетил Украину и поделился снимками с Карпат

Известный голливудский актер Роберт Патрик снимается в украинской исторической ленте режиссера Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут".

Известно, что в этом фильме Патрик сыграет главную роль, персонажа одноименной повести Ивана Франко, который борется против монголо-татар.

В сообщении компании Kinorob, которая снимает фильм, говорится о том, что полный актерский состав объявят в ближайшее время.

Роберт прославился благодаря роли в фильме "Терминатор-2", где он играл работа Т-1000 с текучего металла.

В последние дни актер публикует в своем Instagram снимки из Львова и Карпат.

Фото: Роберт Патрик во Львове (instagram.com/ripfighter)

Фото: Роберт Патрик в Карпатах (instagram.com/ripfighter)

Ранее сообщалось, что Оля Полякова показала, как приготовить итальянские равиоли с цветками цуккини.

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Теги: Голливуд, актер, украинские фильмы
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