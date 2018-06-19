Оля Полякова показала, как приготовить итальянские равиоли с цветками цуккини

Певица Оля Полякова порадовала своих фанов новым домашним рецептом
Украинская певица Оля Полякова уже неоднократно доказывала, что также является отличной хозяюшкой. Так, Полякова делилась со своими подписчиками рецептами праздничных пасок и прочих вкусностей.
В этот раз Суперблондинка украинской эстрады показала своим instagram-подписчикам пошаговый рецепт еще одного кулинарного изыска – итальянские равиоли с цветками цуккини и крабовым мясом.
При этом тесто для равиолей Полякова также сделала самостоятельно.
Отметим, что равиоли – это итальянское макаронное изделие с различной начинкой. По-простому бы сказали, что это "пельмени". И все же есть кардинальные различия. Также равиоли имеют характерную квадратную форму.
Рецепт домашних равиоли с цуккини и крабовым мясом от Оли Поляковой:
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншоты instagram.com/polyakovamusic
Скриншот instagram.com/polyakovamusic
Скриншот instagram.com/polyakovamusic
Напомним, ранее Оля Полякова поделилась с подписчиками очень трогательной домашней историей.
Так, по словам Поляковой, у нее убежал кот, что очень расстроило детей певицы – Машу и Алису. Девочки пару месяцев уговаривали маму купить нового кота, пока бездомная кошка неожиданно не привела в их дом аж четыре пушистика.
Фиалки на завтрак, тюльпаны на обед и розы к ужину... Конечно же, как самостоятельное блюдо эта красота не подается. Тем не менее, существует множество цветов, которые можно употреблять в пищу