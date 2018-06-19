Оля Полякова показала, как приготовить итальянские равиоли с цветками цуккини

Певица Оля Полякова порадовала своих фанов новым домашним рецептом

Украинская певица Оля Полякова уже неоднократно доказывала, что также является отличной хозяюшкой. Так, Полякова делилась со своими подписчиками рецептами праздничных пасок и прочих вкусностей.

В этот раз Суперблондинка украинской эстрады показала своим instagram-подписчикам пошаговый рецепт еще одного кулинарного изыска – итальянские равиоли с цветками цуккини и крабовым мясом.

При этом тесто для равиолей Полякова также сделала самостоятельно.

Отметим, что равиоли – это итальянское макаронное изделие с различной начинкой. По-простому бы сказали, что это "пельмени". И все же есть кардинальные различия. Также равиоли имеют характерную квадратную форму.

Рецепт домашних равиоли с цуккини и крабовым мясом от Оли Поляковой:

Для вкусности Полякова использует свежие съедобные цветки цуккини – разновидность кабачков. Цветки нужно порезать на мелкие части.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

На сковороде на оливковом масле необходимо поджарить мелко нарезанный чеснок, лук, добавить для аромата веточки розмарина.

В полученную ароматную смесь добавить размельченные цветки цуккини и жарить все вместе.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

Тесто из муки твердых сортов пшеницы, с желтками – два белка добавить для плотности. Готовому тесту необходимо дать "отдохнуть" около 30 минут.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

Далее на сковородку к цуккини необходимо добавить мясо краба (одна банка) и продолжать тушить начинку.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

"Отдохнувшее" тесто необходимо очень тонко раскатать. Кстати, для этих целей Полякова использует специальную машинку.

На тесто выкладываем небольшими порциями уже готовую начинку из цветков цуккини и крабов.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

Края теста необходимо обязательно смочить водой, чтобы они слипались.

Далее один край теста нужно занести над другим и накрыть начинку. При этом Полякова подчеркивает, что во время этого процесса важно выпустить воздух из образовавшегося "кармашка".

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

Затем фигурным ножом необходимо аккуратно отрезать лишнее тесто и нарезать квадратные равиоли.

Нарезанные равиоли забрасываем в кипящую воду.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

Готовые равиоли необходимо полить топленым сливочным маслом с розмарином.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic

Вуаля! Равиоли с цветками цуккини и мясом краба готовы! Оля Полякова советует подавать это блюдо с белым вином.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась с подписчиками очень трогательной домашней историей.

Так, по словам Поляковой, у нее убежал кот, что очень расстроило детей певицы – Машу и Алису. Девочки пару месяцев уговаривали маму купить нового кота, пока бездомная кошка неожиданно не привела в их дом аж четыре пушистика.



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