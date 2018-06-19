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Оля Полякова показала, как приготовить итальянские равиоли с цветками цуккини

STYLERЕда        19.06.2018 - 15:38

Певица Оля Полякова порадовала своих фанов новым домашним рецептом

Украинская певица Оля Полякова уже неоднократно доказывала, что также является отличной хозяюшкой. Так, Полякова делилась со своими подписчиками рецептами праздничных пасок и прочих вкусностей.

В этот раз Суперблондинка украинской эстрады показала своим instagram-подписчикам пошаговый рецепт еще одного кулинарного изыска – итальянские равиоли с цветками цуккини и крабовым мясом.

При этом тесто для равиолей Полякова также сделала самостоятельно.

Отметим, что равиоли – это итальянское макаронное изделие с различной начинкой. По-простому бы сказали, что это "пельмени". И все же есть кардинальные различия. Также равиоли имеют характерную квадратную форму.

Рецепт домашних равиоли с цуккини и крабовым мясом от Оли Поляковой:

  • Для вкусности Полякова использует свежие съедобные цветки цуккини – разновидность кабачков. Цветки нужно порезать на мелкие части.

Рецепт от Оли Поляковой

Равиоли от Оли Поляковой

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • На сковороде на оливковом масле необходимо поджарить мелко нарезанный чеснок, лук, добавить для аромата веточки розмарина.
  • В полученную ароматную смесь добавить размельченные цветки цуккини и жарить все вместе.

Оля Полякова: рецепты

Домашний рецепт от Поляковой

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • Тесто из муки твердых сортов пшеницы, с желтками – два белка добавить для плотности. Готовому тесту необходимо дать "отдохнуть" около 30 минут.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • Далее на сковородку к цуккини необходимо добавить мясо краба (одна банка) и продолжать тушить начинку.

Равиоли от Оли Поялковой

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • "Отдохнувшее" тесто необходимо очень тонко раскатать. Кстати, для этих целей Полякова использует специальную машинку.
  • На тесто выкладываем небольшими порциями уже готовую начинку из цветков цуккини и крабов.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • Края теста необходимо обязательно смочить водой, чтобы они слипались.
  • Далее один край теста нужно занести над другим и накрыть начинку. При этом Полякова подчеркивает, что во время этого процесса важно выпустить воздух из образовавшегося "кармашка".

Равиоли с цуккини и крабом

Оля Полякова поделилась рецептом равиоли

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • Затем фигурным ножом необходимо аккуратно отрезать лишнее тесто и нарезать квадратные равиоли.
  • Нарезанные равиоли забрасываем в кипящую воду.

Скриншоты instagram.com/polyakovamusic

  • Готовые равиоли необходимо полить топленым сливочным маслом с розмарином.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic

  • Вуаля! Равиоли с цветками цуккини и мясом краба готовы! Оля Полякова советует подавать это блюдо с белым вином.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась с подписчиками очень трогательной домашней историей

Так, по словам Поляковой, у нее убежал кот, что очень расстроило детей певицы – Машу и Алису. Девочки пару месяцев уговаривали маму купить нового кота, пока бездомная кошка неожиданно не привела в их дом аж четыре пушистика.
 

Фиалки на завтрак, тюльпаны на обед и розы к ужину... Конечно же, как самостоятельное блюдо эта красота не подается. Тем не менее, существует множество цветов, которые можно употреблять в пищу

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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