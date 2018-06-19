Оля Полякова показала, як приготувати італійські равіолі з квітками цукіні

Співачка Оля Полякова порадувала своїх фанів новим домашнім рецептом
Українська співачка Оля Полякова вже неодноразово доводила, що також є відмінною хазяєчкою. Так, Полякова ділилася зі своїми підписниками рецептами святкових пасок та інших смаколиків.
В цей раз Суперблондинка української естради показала своїм instagram-підписникам покроковий рецепт ще одного кулінарного дива – італійські равіолі з квітками цукіні і крабовим м'ясом.
При цьому тісто для равіолі Полякова також зробила самостійно.
Зазначимо, що равіолі – це італійський макаронне виріб з різною начинкою. По-простому б сказали, що це "пельмені". І все ж є кардинальні відмінності. Також равіолі мають характерну квадратну форму.
Рецепт домашніх равіолі з цукіні і крабовим м'ясом від Олі Полякової:
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншоти instagram.com/polyakovamusic
Скріншот instagram.com/polyakovamusic
Скріншот instagram.com/polyakovamusic
Нагадаємо, раніше Оля Полякова поділилася з фанами дуже зворушливою домашньої історією.
Так, за словами Полякової, у неї втік кіт, що дуже засмутило дітей співачки – Машу та Алісу. Дівчатка пару місяців вмовляли маму купити нового кота, поки бездомна кішка несподівано не привела до їх хати аж чотири пухнастика.
Фіалки на сніданок, тюльпани на обід і троянди до вечері... Звичайно ж, як самостійне блюдо ця краса не подається. Тим не менш, існує безліч квітів, які можна вживати в їжу