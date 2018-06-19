Оля Полякова показала, як приготувати італійські равіолі з квітками цукіні

Співачка Оля Полякова порадувала своїх фанів новим домашнім рецептом

Українська співачка Оля Полякова вже неодноразово доводила, що також є відмінною хазяєчкою. Так, Полякова ділилася зі своїми підписниками рецептами святкових пасок та інших смаколиків.

В цей раз Суперблондинка української естради показала своїм instagram-підписникам покроковий рецепт ще одного кулінарного дива – італійські равіолі з квітками цукіні і крабовим м'ясом.

При цьому тісто для равіолі Полякова також зробила самостійно.

Зазначимо, що равіолі – це італійський макаронне виріб з різною начинкою. По-простому б сказали, що це "пельмені". І все ж є кардинальні відмінності. Також равіолі мають характерну квадратну форму.

Рецепт домашніх равіолі з цукіні і крабовим м'ясом від Олі Полякової:

Для смаколика Полякова використовує свіжі їстівні квіти цукіні – різновид кабачків. Квітки потрібно порізати на дрібні частини.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

На сковороді на оливковій олії необхідно підсмажити дрібно нарізаний часник, цибулю, додати для аромату гілочки розмарину.

В отриману ароматну суміш додати подрібнені квітки цукіні і смажити все разом.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

Тісто з борошна твердих сортів пшениці, з жовтками – два білка додати щільності. Готовому тісту необхідно дати "відпочити" близько 30 хвилин.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

Далі на сковорідку до цукіні необхідно додати м'ясо краба (одна банка) і продовжувати тушкувати начинку.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

"Свіже" тісто необхідно дуже тонко розкачати. До речі, для цих цілей Полякова використовує спеціальну машинку.

На тісто викладаємо невеликими порціями вже готову начинку з квіток цукіні і крабів.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

Краї тіста необхідно обов'язково змочити водою, щоб вони злипалися.

Далі один край тіста потрібно занести над іншим і накрити начинку. При цьому Полякова підкреслює, що під час цього процесу важливо випустити повітря з утвореної "кишеньки".

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

Потім фігурним ножем, необхідно акуратно відрізати зайве тісто і нарізати квадратні равіолі.

Нарізані равіолі закидаємо в киплячу воду.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

Готові равіолі необхідно полити топленим вершковим маслом з розмарином.

Скріншот instagram.com/polyakovamusic

Вуаля! Равіолі з квітками цукіні і м'ясом краба готові! Оля Полякова радить подавати страву з білим вином.

Скріншот instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поділилася з фанами дуже зворушливою домашньої історією.

Так, за словами Полякової, у неї втік кіт, що дуже засмутило дітей співачки – Машу та Алісу. Дівчатка пару місяців вмовляли маму купити нового кота, поки бездомна кішка несподівано не привела до їх хати аж чотири пухнастика.

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