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Оля Полякова показала, як приготувати італійські равіолі з квітками цукіні

STYLERЇжа        19.06.2018 - 15:38

Співачка Оля Полякова порадувала своїх фанів новим домашнім рецептом

Українська співачка Оля Полякова вже неодноразово доводила, що також є відмінною хазяєчкою. Так, Полякова ділилася зі своїми підписниками рецептами святкових пасок та інших смаколиків.

В цей раз Суперблондинка української естради показала своїм instagram-підписникам покроковий рецепт ще одного кулінарного дива – італійські равіолі з квітками цукіні і крабовим м'ясом.

При цьому тісто для равіолі Полякова також зробила самостійно.

Зазначимо, що равіолі – це італійський макаронне виріб з різною начинкою. По-простому б сказали, що це "пельмені". І все ж є кардинальні відмінності. Також равіолі мають характерну квадратну форму.

Рецепт домашніх равіолі з цукіні і крабовим м'ясом від Олі Полякової:

  • Для смаколика Полякова використовує свіжі їстівні квіти цукіні – різновид кабачків. Квітки потрібно порізати на дрібні частини.

Рецепт від Олі Полякової

Равіолі від Олі Полякової

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • На сковороді на оливковій олії необхідно підсмажити дрібно нарізаний часник, цибулю, додати для аромату гілочки розмарину.
  • В отриману ароматну суміш додати подрібнені квітки цукіні і смажити все разом.

Оля Полякова: рецепти

Домашній рецепт від Полякової

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • Тісто з борошна твердих сортів пшениці, з жовтками – два білка додати щільності. Готовому тісту необхідно дати "відпочити" близько 30 хвилин.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • Далі на сковорідку до цукіні необхідно додати м'ясо краба (одна банка) і продовжувати тушкувати начинку.

Равіолі від Олі Поялковой

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • "Свіже" тісто необхідно дуже тонко розкачати. До речі, для цих цілей Полякова використовує спеціальну машинку.
  • На тісто викладаємо невеликими порціями вже готову начинку з квіток цукіні і крабів.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • Краї тіста необхідно обов'язково змочити водою, щоб вони злипалися.
  • Далі один край тіста потрібно занести над іншим і накрити начинку. При цьому Полякова підкреслює, що під час цього процесу важливо випустити повітря з утвореної "кишеньки".

Равіолі з цукіні і крабом

Оля Полякова поділилася рецептом равіолі

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • Потім фігурним ножем, необхідно акуратно відрізати зайве тісто і нарізати квадратні равіолі.
  • Нарізані равіолі закидаємо в киплячу воду.

Скріншоти instagram.com/polyakovamusic

  • Готові равіолі необхідно полити топленим вершковим маслом з розмарином.

Скріншот instagram.com/polyakovamusic

  • Вуаля! Равіолі з квітками цукіні і м'ясом краба готові! Оля Полякова радить подавати страву з білим вином.

Скріншот instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поділилася з фанами дуже зворушливою домашньої історією.

Так, за словами Полякової, у неї втік кіт, що дуже засмутило дітей співачки – Машу та Алісу. Дівчатка пару місяців вмовляли маму купити нового кота, поки бездомна кішка несподівано не привела до їх хати аж чотири пухнастика.

Фіалки на сніданок, тюльпани на обід і троянди до вечері... Звичайно ж, як самостійне блюдо ця краса не подається. Тим не менш, існує безліч квітів, які можна вживати в їжу

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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