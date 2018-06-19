Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі

STYLERКіно        19.06.2018 - 16:55

Актор вже відвідав Україну і поділився знімками з Карпат

Відомий голлівудський актор Роберт Патрік знімається в українській історичній стрічці режисера Ахтема Сеітаблаєва "Захар Беркут".

Відомо, що в цьому фільмі Патрік зіграє головну роль, персонажа однойменної повісті Івана Франка, який бореться проти монголо-татар.

В повідомленні компанії Kinorob, яка знімає фільм, йдеться про те, що повний акторський склад оголосять найближчим часом.

Роберт прославився завдяки ролі у фільмі "Термінатор-2", де він грав робота Т-1000 з текучого металу.

В останні дні актор публікує у своєму Instagram знімки зі Львова та Карпат.

Фото: Роберт Патрік у Львові (instagram.com/ripfighter)

Фото: Роберт Патрік в Карпатах (instagram.com/ripfighter)

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова показала, як приготувати італійські равіолі з квітками цукіні.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві

Помер відомий голлівудський кінопродюсер (фото) "Я пив все більше і більше": відомий актор розповів про алкоголізм
Теги: Голлівуд, актор, украинские фильмы
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся