Відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі

Актор вже відвідав Україну і поділився знімками з Карпат
Відомий голлівудський актор Роберт Патрік знімається в українській історичній стрічці режисера Ахтема Сеітаблаєва "Захар Беркут".
Відомо, що в цьому фільмі Патрік зіграє головну роль, персонажа однойменної повісті Івана Франка, який бореться проти монголо-татар.
В повідомленні компанії Kinorob, яка знімає фільм, йдеться про те, що повний акторський склад оголосять найближчим часом.
Роберт прославився завдяки ролі у фільмі "Термінатор-2", де він грав робота Т-1000 з текучого металу.
В останні дні актор публікує у своєму Instagram знімки зі Львова та Карпат.
Фото: Роберт Патрік у Львові (instagram.com/ripfighter)
Фото: Роберт Патрік в Карпатах (instagram.com/ripfighter)
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