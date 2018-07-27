"Формируем наше будущее": Ахтем Сеитаблаев раскрыл подробности съемок фильма "Захар Беркут"

Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина)

Известный режиссер рассказал, как проходят съемки его нового фильма с участием международной плеяды актеров

Как известно, известный украинский актер театра и кино, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев вместе с международной командой сейчас работает над съемками фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Летом этого года украинцы искренне порадовались новости о том, что главную роль в фильме "Захар Беркут" сыграет голливудский актер Роберт Патрик, известный своей ролью в фильме "Терминатор-2".

Кроме Роберта Патрика, в картине снимутся также Поппи Дрейтон (Мирослава), известная по фильму "Аббатство Даунтон" и Томми Фенаган (Тугар), которого зрители могли помнить по его ролям в картинах "Гладиатор" и "Храброе сердце ".

Фото: Главную роль в фильме Захар Беркут сыграет знаменитый голливудский актер Роберт Патрик (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Вместе с Ахтемом Сеитаблаев над фильмом также будет работать сорежиссёр Джон Винн, известный совместной работой с компанией Marvel и Гильермо дель Торо. С американской стороны продюсерами фильма будут Юрий Карновский, Раджа Коллинз и Джефф Райс, а вот за содержательную и творческую работу будет отвечать украинская команда. Голливудские партнеры будут коммуницировать с международным актерским составом фильме и помогать продвигать проект на зарубежных рынках.

Мы поговорили с Ахтемом Сеитаблаевым в перерывах между съемками фильма. Как оказалось, дозвониться режиссеру оказалось непросто: съемки кинокартины проходят в Карпатах, где связь есть далеко не всегда.

"Мы расширим географию чувств этого фильма"

Будет ли сюжет фильма отличаться от книги Ивана Франко "Захар Беркут"? Режиссер отвечает на этот вопрос, но деталей пока не раскрывает.

"В том варианте сценария, который мы утвердили совместно с американскими коллегами, главный месседж, предложенный Иваном Франко, будет сохранен. Но некоторые вещи мы позволили себе привнести. Мы расширим географию чувств этого фильма! В частности, будут присутствовать персонажи, которых в произведении Франко нет. По моему мнению, это дополнит фильм и поможет ему стать актуальным для современного зрителя", - говорит он.

В фильме также найдется место и для мистики.

Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Семья Беркутов, в частности Захар Беркут - он, по-моему, немного знахарь. И это времена, когда поклонялись богу солнца, богу ветра, дождя. Поэтому для создания необходимой атмосферы элементы мистики в нашем фильме будут", - говорит Сеитаблаев.

"Наши актеры - абсолютно на равном уровне с зарубежными коллегами"

Сейчас фильм снимают в Карпатах. В частности, уже отсняли несколько эпизодов у озера Синевир. В фильме также будут использовать элементы компьютерной графики, говорит режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Графика высокого качества – это тоже искусство. И потом, в современном кино у нас нет таких финансовых возможностей, когда мы можем себе позволить снимать фильм по году, по два, неспешно выбирая локации, на которые можно добраться только вертолетом", - поясняет он.

По словам Ахтема Сеитаблаева, если бы у съемочной группы было больше соответствующих возможностей, они, возможно, рассмотрели бы такой вариант.

"А так как съемочный период складывается из многих вводных: логистики, бюджета, занятости актеров, сроков и так далее. Поэтому мы совместно с группой и принимали такие решения: что мы снимаем непосредственно в горах, а что будем выстраивать так, как это удобнее, когда это будет лучше для качества съемок", - говорит он.

Фото: Элисон Дуди – известная ирландская актриса, сыгравшая Дженни Флекс в 14-й серии Бондианы и Эльзу Шнайдер в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". В фильме "Захар Беркут" Элисон играет роль Рады - жены Захара Беркута (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Как уже известно, над кинокартиной работает международная команда.

"Мы каждый день взаимообогащаемся. Международные специалисты делятся с нами своим опытом, а мы делимся своим. Когда стоят в кадре зарубежные актеры и наши актеры, я с гордостью могу заметить, что наши актеры - абсолютно на равном уровне с зарубежными коллегами, и это радует. Я слышу от наших зарубежных коллег только теплые слова о том, как работает наша украинская съемочная группа: и оператор, и художник-постановщик, и вся наша команда", - признается Сеитаблаев.

По его словам, работа с международной командой – это постоянный поиск компромиссов и взаимных решений. И, конечно, интересный опыт.

Лучший способ заявить об Украине миру – пригласить на съемки голливудских звезд

Ранее известный украинский режисер Любомир Левицкий, который сейчас работает в Лос-Анджелесе над новым фильмом, назвал один их важных способов заявить об украинских фильмах за рубежом: это задействование в съемках голливудских звезд.

По его словам, в Голливуде на звездах завязаны многие процессы, и наличие в актерском составе звезд категории "А" нередко является без преувеличения главным залогом успеха фильма и того, принесет ли картина доходы в виде кассовых сборов.

Фото: Tserenbold Tsegmid - один из самых популярных монгольских актеров. В фильме "Захар Беркут" играет хана Бурунду - монгольского военачальника, который ведет за собой большое войско (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Но эта формула работает не всегда. Например, триллер или фильм ужасов вполне может стать успешным и без задействования в нем знаменитостей.

"Перед нами сейчас стоит максимально ответственная задача: сделать так, чтобы мы стали игроками на этом поле. И, как мне кажется, накатанный способ – делать это через настоящее хорошее жанровое кино. Как я это вижу? Мы хотели бы каждый год, возможно, раз в два года делать большой фильм в копродукции Украина-США, где принимали бы участие американские звезды категории "А". Мы хотим проталкивать истории, связанные с Украиной, легенды, разных киногероев", - сказал Любомир Левицкий.

С такой точкой зрения Любомира Левицкого согласен и Ахтем Сеитаблаев.

"Собственно говоря, это и была одна из основных причин, по которой продюсеры фильма и приняли решение сделать достаточно широкую копродукцию и пригласить на съемки иностранных звезд. Ведь путь выхода на зарубежный кинорынок – он всегда непростой. В частности, на кинорынок американский. Это один из путей инфицировать, если так можно сказать, украинской культурой, историей зарубежного зрителя", - говорит кинорежиссер.

По его словам, это также и возможность рассказать об Украине миру.

"И, в то же время, дать четкий меседж о том, что в Украине кинопроизводство есть, что мы готовы к самым сложным задачам. Что здесь комфортно, безопасно, профессионально и дружелюбно. А также то, что мы открыты к сотрудничеству. Поэтому я абсолютно поддержу точку зрения, которую высказывает Любомир", - добавляет Сеитаблаев.

Идея, которую несет фильм Захар Беркут – для Европы это что-то новое.

Фото: Казахский актер Ержан Нурымбет знакомый нашим зрителям как Андако в "Сторожевой башне". В фильме "Захар Беркут" он играет Мерке – правую руку хана Бурунды, сотника в его войске (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

"С одной стороны, это украинская аутентика и атмосфера. С другой, идеи, заложенные в этом произведении Иваном Франко, понятны, мне кажется, любому человеку. Это и уважение к собственному достоинству, к собственному выбору, к принятию решения, что для человека есть главным в жизни, а что – повседневным. Это и очень серьезный разговор о том, чем человек готов пожертвовать ради свободы и жизни близких ему людей. Поэтому, мне кажется, для любого человека в любом уголке мира это должно быть понятно", - поясняет идею фильма режиссер.

В то же время бытует мнение, что иностранцев мало интересует украинское кино хотя бы потому, что о нем они практически не знают. Но Ахтем Сеитаблаев с таким мнением не согласен.

"Судя по тому количеству предполагаемой копродукции, которая сейчас заявлена, два питчинга отдельные в Министерстве культуры и в Госкино, я могу сказать:, да, однозначно, уже есть много копродукционных проектов, которые заявлены для работы и в этом году, и на следующий год. Я уверен, это только подчеркивает, что интерес к совместной работе с украинскими кинематографистами есть, и очень немаленький", - высказывает мнение режиссер.

"Конотопская битва – политический детектив на фоне исторических событий"

Сеитаблаев также поделился подробностями о том, когда может приступить к съемкам фильма, посвященной событиям конотопской битвы, о чем он ранее заявил.

"Бог даст, если мы выиграем питчинг, пройдем – да, есть план снять такой фильм. Когда мы рассказываем зрителю истории давно минувших дней, они дают нам понять день сегодняшний. А Конотопская битва – один из самых ярких примеров сотрудничества не только боевого, но и человеческого, между запорожскими казаками, крымским ханством, польско-литовским княжеством в совместной борьбе против Москвы", - поясняет свой выбор режиссер.

Фото: Украинского актера Андрея Исаенко зрители уже знают как Субботу из фильма "Киборги". В фильме "Захар Беркут" он исполняет роль Петра - сильного тухольца, собрата Максима и Ивана Беркутов (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

Но при этом такие фильмы имеют и еще одно важное значение, добавляет он.

"Дело тут еще и в том, что когда мы были вместе и объединялись, то были сильны и жили в той системе координат, которую и раньше считали, и сейчас считаем, для себя единственной приемлемой. Конотопская битва – это один из ярких тому примеров. Ее можно рассматривать и как политический детектив на фоне глобальных исторических событий. Те вопросы, которые поднимает этот период нашей истории, актуальны и для сегодняшнего времени", - говорит режиссер.

Кроме того, украинцам сегодня как никогда важно видеть в фильмах победные истории, а Конотопская битва – история именно о победе.

"Еще есть такое менине, и я его поддерживаю: снимая кино о событиях давно минувших дней, мы таким образом формируем будущее. Нам, украинцам, важно видеть победные истории и воспитывать в себе комплекс победителя", - говорит он.

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Напомним, ранее "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

Также Ахтем Сеитаблаев прокомментировал проблему язикового вопрос в Украине.